Daniela Campos reconoce ser víctima de Violencia Intrafamiliar hace 8 años

El pasado martes 10 de febrero Daniella Campos y su esposo, Esteban Caldentey, fueron formalizados en el Tribunal de Garantía de Colina, tras verse ambos envueltos en una discusión que terminó con lesiones de carácter menos graves. Ahora, la ex modelo publicó un video en el que admite ser víctima de violencia intrafamiliar.

La ex Miss Chile compartió una declaración en video a través de Instagram, en la que se refirió y reflexionó en torno al incidente que nuevamente los llevó a los titulares de la prensa nacional.

"Quiero partir diciéndoles que quiero confirmar la noticia que salió en la prensa. Me cuesta mucho decir lo que estoy diciendo hoy día, me costó ocho años decirlo. Yo, Daniella Campos, soy víctima de violencia intrafamiliar, tanto física como sicológica hace ocho años", indicó.

También indicó que en varias ocasiones estuvo cerca de denunciar los hechos de violencia, pero nunca llegó a concretar la acusación.

"Me costó mucho tiempo denunciarlo, por vergüenza, por ser una persona pública, por diferentes motivos que quizás las mujeres u hombres que me están escuchando van a saber lo que eso significa", indicó.

A eso sumó que "yo quiero enfrentar el tema, quiero pedirles a ustedes que no cometan el error que yo cometí, que no callen, que no normalicen las situaciones, que nada justifica el no ser feliz, el sufrir maltratos y jugar a la familia feliz".

"Lamento no haber sido lo suficientemente honesta para enfrentar la situación y haber tenido que llegar a la pesadilla que tuve que vivir el último tiempo, de la cual todos fueron testigos a través de la prensa", puntualizó.

Caldentey tuvo que abandonar el hogar que compartían, tras enfrentar a los tribunales.