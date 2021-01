Daniela Palavecino y su esposo sorprenden a sus seguidores con un desnudo total

La denominada "Reina de los Memes" sorprendió hace un tiempo al anunciar que se había casado con el modelo Deniss Rakovic. Tras esto la pareja ha compartido constantemente postales románticas con sus seguidores en sus redes sociales.

Sin embargo, en esta oportunidad la ex participante de MasterChef Celebrity Chile sorprendió a todos al posar con un osado desnudo junto a su esposo.

"Porque ustedes lo pidieron, lo prometido. Gracias por #Deniss10k, La versión 2 de esta foto donde @deniss_rakovich", escribió la influencer en su Instagram.

Rakovich escribió "Thank you chicas y chicos"

Tras esto la joven se lleno de comentarios elogiando el humor de ambos.

"Si te sigue en todas, es amor real", "Tan loco como uno o si no pa que", "amo a Deniss, te sigue en todas tus locuras ajjaja", "Esa cara de concentración de la Dani", "A todo cachete la foto" "muero de risa, se pasaron, gracias", "tremenda pareja a todas juntos, me alegró mucho por ti dani!", "guapísimos ambos, los amo" "noooo, me muero jaja, preciosos ambos, sigan así por siempre, locos y felices". Fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

La foto actualmente tiene más de 47.000 "Me Gusta" en la red social y más de 800 comentarios.