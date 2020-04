"Nunca había conocido a alguien tan 'upa chalupa'": Daniela Palavecino y los detalles de su matrimonio

Daniela Palavecino reveló esta semana que se casó con su pareja de meses, Deniss Rakovich, a quien conoció a fines de 2019 en Estados Unidos. Si bien hizo un anuncio escueto, ahora entregó detalles de cómo fue el rito de matrimonio.

La pareja se conoció en una caminata por el cerra con el clásico letrero con las letras de Hollywood, intercambiaron cuentas de Instagram y un par de semanas después estaban saliendo. "Nunca había conocido a alguien tan ‘upa chalupa’, me apaña en todo", se sinceró la comediante.

"Fue súper rápido, congeniamos súper bien (…) Creo mucho en las cosas que son fluidas, no forzadas. Como cuando te gusta alguien, y cuesta tanto que pase algo, generalmente me alejo de este tipo de relaciones o situaciones. Aquí fue todo súper fácil, Deniss tiene una personalidad cercana, él es muy cálido", comentó a Página 7.

"Hasta que el coronavirus nos separe", comentó Daniela Palavecino al anunciar su matrimonio.

Después de que Palavecino enfrentara algunos problemas para obtener la visa en Estados Unidos, apareció la radical propuesta de Rakovich.

"Él me dijo ‘no quiero que la pases mal por esa visa, estamos súper bien y nos proyectamos juntos, casémonos’. Yo le dije que no porque llevábamos tres meses, no era el momento, igual estaba enamorada de él", explicó Daniela.

Ya habían congeniado y el estonio no la iba a dejar ir. Palavecino voló a Colombia para sumarse a "Masterchef Celebrity" y hasta allá llegó también Rakovich para concretar nuevamente la propuesta. En el Santuario de Monserrate, en las alturas de Bogotá, ella ya no pudo decirle que no.

El 13 de marzo sellaron el vínculo. Según Daniela, "la hicimos justita, porque el lunes 16 ya estaban todos en cuarentena acá. Estamos felices, se ha dado rápido, pero de manera orgánica".

Daniela Palavecino y Deniss Rakovich en Bogotá.

"Siempre fue mi sueño casarme de una forma muy íntima. No me sale natural que tenga el sueño del típico matrimonio, con celebración, ni vestirme de blanco, ni entrar con mi papá, ni que yo fuera el centro de atención, ni gastarme millonadas de plata", se sinceró ella.

Así, el ritual sólo tuvo presentes a la pareja, la hermana de la actriz, Constanza, y el ministro que ofició la ceremonia. Posteriormente, sólo almorzaron los tres juntos y no hubo más celebración, ya que tenían la idea de reunirse con amigos, pero las medidas adoptadas para combatir el coronavirus obligaron a cancelar todo.

"Nos sentíamos súper seguros de lo que sentíamos, fue por eso. De hecho, la conversación que tuvo con el papá, me la dijo ‘nunca había pasado por algo así, quiero estar toda la vida con esta mujer", recalcó.

Daniela Palavecino ahora se encuentra tramitando la green card en Estados Unidos, para los extranjeros que buscan ser residentes permanentes.

Y mientras se preocupa de sus proyectos en Instagram y Youtube, también comenta sobre su marido: "él es muy lindo, luminoso, atractivo. La gente me dice ‘es un buena onda, es tan tierno'".