"Mis manos no me funcionan y pierdo fuerza": Daniela Nicolás revela problemas de salud que tuvo durante Miss Universo

La actriz Daniela Nicolás extendió una serie de palabras de agradecimiento después de no lograr alcanzar la corona en Miss Universo 2021, pero también se sinceró y reveló los graves problemas que tuvo que enfrentar durante la competencia, debido a su compleja enfermedad.

Con la calma de ya no estar en la disputa, Nicolás se volcó a hacer un live en Instagram, donde comentó que "no sé por dónde empezar a hablar, ha sido un día de emociones desde que me levanté tempranito".

"Fue súper difícil lidiar con la presión, pero la verdad han sido tantos los mensajes que me han llegado porque no voy a tener tiempo para responderlos todos".

"Logramos que nuestro país se hiciera conocido a nivel mundial, que todos hablaran de nosotros y eso para mí es un gran avance", aseguró Nicolás.

A ello añadió que una de sus principales motivaciones para participar era visibilizar las enfermedades autoinmunes, sobre todo pensando en que ella es una paciente diagnosticada con artritis a temprana edad.

Por eso, sus logro los dedicó "para que personas como yo lograran sentirse entendidas y para que en un futuro todos los pacientes logren tener tratamiento de la mejor calidad".

"Me costó mucho llegar acá, pero cuando les digo que las personas con enfermedades crónicas les cuesta, es verdad, pero sí se puede, yo pude con mucho esfuerzo así es que nada es una limitante para nadie mientras creamos en nosotros mismos", sostuvo la también modelo.

Entonces, se volcó a comentar cómo el mismo padecimiento le complicó el camino en el concurso de belleza: "los dolores no me dejaban dormir. Antes de ayer no dormí casi nada por el dolor en mis rodillas, estar más de 12 horas en estos tacos gigantes no me la hicieron fácil, la presión no me la hizo fácil y fue difícil y bien complicado".

"Hay veces que mis manos no me funcionan y pierdo fuerza, y me estaba haciendo ondas en el pelo y mi mano no funcionó y me quemé el rostro".

"Empecé a decir: 'Daniela no llores, todo pasa por algo'. No podía hacer 40 minutos de pasarela porque mi dolor en las rodillas era terrible, entrenar más de 40 minutos tenía que parar por el dolor de mis caderas", explicó Daniela, quien al cerrar la transmisión que se extendió por cerca de media hora, volvió a agradecerle a quienes la apoyaron.