Krypto, el Superperro, y Superman son amigos inseparables que comparten los mismos superpoderes y luchan juntos contra el crimen en Metrópolis. Cuando Superman y el resto de la Liga de la Justicia son secuestrados, Krypto debe convencer a un variopinto grupo de un albergue para que dominen sus nuevos poderes y así ayudarlo a rescatar a los superhéroes.

DC Liga de Súper-Mascotas se abre paso entre los grandes estrenos de Warner Bros. inesperadamente como una de las películas animadas inspiradas por las viñetas que sí logró llegar al cine. Eso básicamente tiene que ver con su perfil profundamente familiar, con fuerte fijación en los más pequeños de la casa. Pero no hay que engañarse, apunta tanto a los niños como a los adultos.

La entrega parte de manera floja. Varias de las situaciones se habían visto en los trailers, múltiples chistes de los primeros minutos volaron en pedazos en el marketing y da la impresión de enfocarse en una seguidilla de gags meramente infantiles y de corto aliento.

Entonces, la animación saca la artillería pesada y se desata el caos, porque el planteamiento del conflicto principal llega de la manera más inesperada e increíble posible, desde personaje menos amenazante y que termina convertido en un sociópata por los maltratos sufridos en su vida pasada, como tomando la bandera por los animales abusados en experimentos despiadados.

Así es como la Liga de la Justicia termina secuestrada y Krypto forja una alianza con el grupo de héroes improbables que han adquirido nuevos poderes. Cada uno con sus propias trabas, capacidades diferentes y problemas de salud mental.

DC Liga de Súper-Mascotas | ¿Cómo es la película animada?

Con el escenario planteado, la película no teme a burlarse de si misma y del legado de DC Comics. Si estás familiarizado con el universo no contengas las carcajadas, porque hay varios momentos para explotar. Y si no, la película es igualmente graciosa. En materia de humor, se hace cargo de la competencia directa, de conflictos actuales y de las problemáticas en las relaciones humanas y animales sin temor. Para ser una película Todo Espectador, lo cierto es que se siente ciertamente libre y refrescante.

Claro, hay una sombra. Ese peligroso parecido con La Vida Secreta de las Mascotas se asoma de manera sospechosa, pero DC Liga de Súper-Mascotas logra distanciarse de ese material previo con su propia propuesta, mejor historia, el encanto de la naturaleza más absurda de los superhéroes y también sus adorables personajes.

Es que toda mascota merece un humano que la respete, la cuide y le entregue cariño, pero que por sobre todo entienda las diferencias de su naturaleza. Básicamente, toda mascota merece amor, incluso las que aspiran a dominar el mundo. El mensaje salta a la vista, lo superheroico precisamente es un disfraz para hablar del verdadero secreto en la habitación: la necesidad urgente de una tenencia responsable de animales.

Lo que hace DC Liga de Súper-Mascotas es idealizar las sentimientos de las mascotas, algo con lo que cualquier dueño responsable de algún animal se puede relacionar e identificar. El tema es que va más allá y no sólo se centra en emociones positivas, sino que también en algunas negativas, para examinarlas y sacarles provecho sustentando la evolución psicológica de los protagonistas.

Lo que sigue quedando comprobado es que incluso desde premisas que parecen por momentos absurdas -superado el tema superhéroes, por supuesto-, el trabajo de adaptaciones que hace Warner Bros. y DC Comics en materia de animación es muy superior a su competencia en Marvel, a la que le ha costado establecerse en el apartado, incluso teniendo que echar mano a viejas glorias como X-Men '97 para explorar el territorio en la actualidad.

Pero uno también puede correr el riesgo y decir que la película es tan entretenida, grandilocuente y segura de sí misma, que se pone a la par con cualquiera de las producciones en acción real de superhéroes que han salido últimamente.

Siendo un fiel creyente en la idea de que mientras más se abrace la locura de los cómics, sin buscar parecer creíbles o realistas, mejores son los resultados cinematográficos de este tipo de películas; DC Liga de Súper-Mascotas es un ejemplo divertidísimo de eso.