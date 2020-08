DC FanDome | Horario, cómo y dónde ver en vivo los paneles, anuncios, tráilers y a las estrellas del evento de DC

Y finalmente llegó el día en que millones de fanáticos de todo el mundo pausarán sus vidas por unas horas para ver en vivo y por streaming el inédito evento online DC FanDome, el que traerá varias sorpresas para todos los fanáticos de tanto el cine como los cómics.

El evento global, que será en dos partes con su segunda etapa el próximo 12 de septiembre, iniciará hoy a los ojos todos quienes esperan sorprenderse con diferentes anuncios y ver a sus estrellas favoritas de las populares producciones de DC.

Desde los actores Gal Gadot, Robert Pattinson, Dwayne Johnson hasta directores como James Gunn y Zack Snyder serán parte de distintos paneles en los que hablarán de películas, de las próximas producciones y hasta revelar nuevas informaciones de ellas. Tanto así que se espera un tráiler del corte del director de Justice League y de la nueva The Suicide Squad.

Tanto DC Cómics como el DC Universe se robarán las miradas en este evento virtual denominado "DC FanDome: Hall of Heroes" y que promete muchas sorpresas. Incluyendo primeros vistazos a filmes de los que poco se sabe como The Flash, Black Adam y The Batman. Además, se esperan lanzamientos en el mundo de los videojuegos.

Evento para seguir totalmente online y con una cartelera llena de estrellas de la industria del cine, TV y cómics. A continuación repasa tanto los paneles más atractivos como los detalles de transmisión para no perderte nada del DC Fandom. Uno de los anuncios más esperados son más detalles y un posible trailer del corte del director de Justice League. Imperdibles del DC FanDome

Hora (Chile) Panel 13:00 hrs Wonder Woman 1984 14:45 hrs Flash (película con Ezra Miller) 14:55 hrs The Suicide Squad (James Gunn) 16:30 hrs The Joker 17:30 hrs Zack Snyder's Cut Justice League 18:10 hrs Black Adam (Dwayne Johnson) 18:50 hrs Titans (serie) 19:05 hrs Aquaman (James Wan) 19:15 hrs Harley Queen (Margot Robbie) 19:20 hrs Especial Wonder Woman 19:40 hrs Shazam! (Zachary Levy) 20:30 hrs The Batman (Matt Reeves y elenco)



Día y hora: ¿Cuándo y en qué horario es DC Fandom?



DC Fandom comenzará este sábado 22 de agosto desde las 13:00 horas de Chile (10:00 AM del Pacífico) y se extenderá por ocho horas seguidas, pero podrás verlas repeticiones, por lo que serán 24 horas en total.

Transmisión: ¿Cómo y dónde ver en vivo por streaming online DC Fandom?



Si buscas un link para ver online el evento completo deDC Fandom y totalmente en vivo, podrás hacerlo en El sitio oficial de DC Fandom.