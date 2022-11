La familia Adams es un clásico televisivo amado por el público. Diversas ediciones hicieron reír y cautivaron a los espectadores por la peculiaridad de sus personajes y entretenidas aventuras. Es por eso que el sitio de Netflix viene a complacer a todos los nostálgicos de las viejas producciones con una nueva serie sobre la chica misteriosa de la familia, ella es Merlina.

¿Cuándo se estrena Merlina en Netflix?

El estreno de su primera temporada será el día 23 de noviembre de 2022.

La producción dirigida por Tim Burton tratará una historia para los amantes del misterio que también por los avances de Merlina, habrán elementos de terror. Su argumento se basa en los años de adolescencia de la chica Adams. Merlina es matriculada en la academia Nevermore para personas con habilidades especiales como ella, que posee dones psíquicos. La chica no solo deberá adaptarse al lugar, si no que también sin querer se convertirá en detective de crímenes sin resolver y ‘un misterio que envolvió a sus padres 25 años atrás’, según relata la sinopsis oficial.

¿Cuál es el reparto de Merlina en Netflix?

El elenco principal que darán vida a Wednesday son:

- Jenna Ortega como Merlina

- Catherine Zeta-Jones como Morticia

- Luis Guzmán es Homero

- Isaac Ordonez como Pugsley

- Gwendoline Christie como Larissa Weems

- Christina Ricci es Marilyn Thornhill

Pero esas no son las únicas estrellas que participan en la producción. Es importante destacar a su director Tim Burton, quien sin duda no podría haber existido mejor cineasta para traer a la pantalla chica una apuesta spin off sobre la familia Addams, donde seguro será una adaptación digna de la historieta que se convirtió serie de televisión, dibujo animado y, posteriormente, película live action.

Asi que no digas que no fuiste avisado para ver la nueva serie debút de Netflix.