Pedro Pascal, el actor chileno que hace historia en Hollywood, será el presentador del nuevo capítulo de la serie de comedia, Saturday Night Live, convirtiéndose en el primer artista nacional en llegar al espacio en donde nacieron las carreras de grandes leyendas del humor y además, han participado grandes estrellas del entretenimiento.

¿Cuándo y dónde será la presentación de Pedro Pascal en SNL?

El protagonista de The Last of Us y The Mandalorian debutará en el programa el próximo sábado 4 de febrero, en donde también se presentará la banda británica Coldplay.

El programa se transmite a través de la cadena NBC, en Estados Unidos, por lo que la única forma de verlo en países fuera de esa zona es por cable, si las restricciones por ubicación lo permiten. Lo mismo ocurre con Peacock, en donde se emiten los capítulos pendientes de la ubicación.

Primer avance de SNL con Pedro Pascal

El actor chileno apareció en el nuevo avance del capítulo en donde mostraban su ingreso al Estudio 8H, ubicado en los pisos 8 y 9 del Edificio 30 Rockefeller Plaza, y contemplaba el lugar señalando "Pequeño Pedro Pascal, de Santiago de Chile... salvaje".

Luego de ello escucha un ruido y cuando el actor va a revisar, es un sujeto con una figura muy parecida a la de los infectados en The Last of Us, sin embargo, cuando Pascal está a punto de atacarlo, aparecen integrantes de SNL para decirle que es un miembro del elenco y que su actitud no es correcta.

Revisa el avance a continuación

The last of Us

Pascal acaba de regresar a la pantalla con otro gran proyecto, The Last of Us de HBO, la cual está basada en el juego del mismo nombre lanzado el 2013.

La sinopsis oficial señala que "lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar a Estados Unidos devastado por una enfermedad letal llamada hongo Cordyceps y depender el uno del otro para sobrevivir”.