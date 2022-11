El festival RockOut 2022 finalmente vuelve a la vida este jueves con una nueva versión esta vez en la comuna de Independencia.

Artistas nacionales e internacionales dirán presente a través de la jornada con Miranda!, LP y The Killers, encabezando todo.

En tanto, desde el lado nacional estarán We are the Grand, Fother Muckers, Las Ligas Menores.

Molchat Doma se descartó del evento "debido a problemas con la visa", de acuerdo a lo que indicaron en las redesosciales de la banda. "No podremos tocar en el RockOut. Estamos tan decepcionados como ustedes y esperamos volver pronto a tocar para nuestros fans en Chile", puntualizaron.

RockOut 2022 | ¿Cuándo y dónde es? ¿Cuáles son los accesos?

El RockOut Festival 2022 tendrá lugar este 10 de noviembre en el Estadio Santa Laura.

La distribución de localidades por accesos es la siguiente: PACÍFICO Y PREFERENTE ingresan por calle El Huanuco; CANCHA GENERAL ingresa por Julio Martínez por el portón hacia el poniente; mientras que GENERAL Y GALERÍA ingresan por el portón hacia el oriente en la misma calle Julio Martínez.

RockOut 2022 | ¿Cuáles son los horarios para el show? ¿Qué hora se abren las puertas?

El recinto abrirá sus puertas a las 12:30 horas y la primera banda en presentarse será los chilenos We Are The Grand a las 14:00 horas.

A continuación puedes revisar los horarios para las distintas presentaciones:

RockOut 2022 | ¿Cómo llegar al festival? ¿Cómo retirarse a la salida?

Para llegar al Estadio Santa Laura, la vía más fácil es dirigirse hasta la Línea 3 del Metro de Santiago y te bajarse en estación Plaza Chacabuco, desde ese punto se deben caminar dos cuadras para llegar al festival.

En tanto, para el cierre de la jornada habrá un servicio especial, 230X, el que a partir de las 01:00 horas partirá desde el Estadio Santa Laura, pasando por Independencia y terminando su recorrido en Alameda.

Este servicio especial, complementará a los servicios 201, que funciona las 24 horas, conectando las comunas de Independencia con San Bernardo. Así como también, el servicio 264N, que opera desde las 00:00 hasta las 05:00, pasando por Independencia hasta La Pintana y La Florida.

RockOut 2022 | ¿Qué recomendaciones hay para el show?

Habrá venta de diferentes tipos de comidas, incluyendo opciones veganas y vegetarianas.

El festival dispondrá de espacios asignados para la venta y consumo de alcohol. Y sólo en ese lugar específico se podrá beber. Como establece la Ley, se venderá solo a mayores de 18 años, presentando su carnet de identidad.

No se puede salir y volver a ingresar.

No hay estacionamientos al interior del recinto.

Si quieres asistir y aún no tienes tu ticket, podrás comprarlo de manera presencial en el recinto de 10:00 a 23:00 hrs. o también ingresando al sitio de PuntoTicket.

RockOut 2022 | ¿Qué elementos se pueden ingresar?

���� Contenedor de agua vacío: cantimplora, camel back y mamaderas plásticas (no botellas).

����Protector solar en crema.

����Desodorante (no en aerosol).

����Maquillaje (excepto elementos considerados como arma blanca, tales como corta uñas o espejo).

����Comida especial (demostrar necesidad con certificado médico).

����Cargador portátil de capacidad máxima 20.000 mAh.

����Abrigo (chaquetas, polerones, etc).

����Sombrilla de mano (de papel).

����Coches de bebé (Serán revisados antes de ingresar).

����Mantas y toallas.

����Bolso de uso diario (mochila, banano, cartera).