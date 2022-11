Rock Out 2022 | Festival define horarios para los shows: ¿Cómo será la distribución de artistas en la jornada?

Queda menos de una semana para que se concrete el retorno del Festival Rock Out 2022 y este miércoles sus organizadores revelaron la distribución de horarios para las presentaciones de los diversos artistas.

El evento estará encabezado por The Killers, LP, Molchat Doma, Miranda! y Fother Muckers.

Ahora se sabe que los shows partirán con la presentación de We Are The Grand y concluirá con la presentación de los estadounidenses oriundos de Las Vegas, en una maratónica jornada musical.

Rock Out 2022 | Fecha, recinto y horarios del show

El festival RockOut tendrá lugar en el Estadio Santa Laura el próximo 10 de noviembre, a partir de las 12:30 horas.

Rock Out 2022 | ¿Cuáles son los horarios de los shows?

Rock Out 2022 | Entradas para el concierto

Las entradas para el evento están disponibles en el sistema PuntoTicket, con valores entre los $46.000 y los $155.250.