Uno de los artistas de pop más influyentes es Bruno Mars. Así mismo, el intérprete de Talking to the Moon, visitará nuestro país para brindar un concierto a sus fanáticos chilenos que, seguramente han estado esperando con muchas ansias que llegue por fin la noticia de su regreso al territorio nacional. Si tienes en mente ir al show, entonces quédate leyendo esta nota y entérate cuándo y a qué hora se liberan las entradas de su espectáculo.

¿Cuándo y a qué hora salen las entradas para Bruno Mars?

Según informa DG Medios, la preventa exclusiva para el Bruno Mars Tour 2023, dara inicio este martes 25 de abril a las 11:00 horas y será exclusiva para clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia.

Por otro lado, la venta general comenzará el jueves 27 de abril a las 11.01 am.

La venta de entradas será bajo la plataforma de Ticketmaster.

¿Cuáles son los precios de entradas de Bruno Mars?

A continuación, damos a conocer los precios de entradas para Bruno Mars.

Con el 20% de Entel y Banco Scotia

Pit: $347.400 pesos.

Rapa Nui: $275.025 pesos.

Cancha Frontal: $168.875 pesos.

Océano: $120.625 pesos.

Cordillera: $106.150 pesos.

Cancha General: $77.200 pesos.

Magallanes: $44.390 pesos.

Movilidad Reducida: $44.390 pesos.

Acompañante M.R: $44.390 pesos.

Sin Descuentos

Pit: $419.400 pesos.

Rapa Nui: $332.025 pesos.

Cancha Frontal: $203.875 pesos.

Océano: $145.625 pesos.

Cordillera: $128.150 pesos.

Cancha General: $93.200 pesos.

Magallanes: $53.590 pesos.

Movilidad Reducida: $53.590 pesos.

Acompañante M.R: $53.590 pesos.

Cabe señalar que, muchos fans han expresado su molestia por el alto precio de las entradas.

¿Qué dijeron los fans sobre el precio de entradas?

Según reportes, señalan una gran molestia para los seguidores de su música que anhelan ir a su espectáculo.

“Bruno Mars viene a Chile, como siempre a precios altísimos, pese a lo cual sin duda se agotarán las entradas. Ahora. ¿Me puede explicar alguien la diferencia en el costo del ‘cargo por servicio’, si básicamente el servicio es el mismo, independiente de la entrada que uno compre?”, indicó el usuario @oiggarc, quien enfatizó en los casi 60 mil pesos o $7.590 que la empresa distribuidora de entradas exige por cada uno de las entradas correspondientes a las ocho localidades dispuestas para el concierto.

“Los precios de las entradas a @BrunoMars en Chile tienen que se una joda. #Ticketmaster lo hace de nuevo, no podré ver ni a The Weeknd ni a Bruno #pobreza”; “Mi billetera no se los agradece, pero yo si”; “Favor, estoy generando un reclamo por el cobro excesivo y aún sin respuesta, llevo 1:37 minutos. Nefasto”; o “Menos mal vi a Bruno Mars en 2017. El valor de las entradas están imposibles”, son algunos de los comentarios.

¿Cuándo se presenta Bruno Mars en Chile?

Bruno Mars se presentará en el Estadio Monumental el 6 de septiembre de 2023