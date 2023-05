Se acabó el tiempo en pantalla del reboot de Rebelde en Netflix, luego de que se reveló que el streaming canceló la producción tras dos temporadas en la plataforma.

La serie se basa en la exitosa producción de Televisa estrenada el 2004, la cual fue protagonizada por los integrantes de la exitosa banda RBD. La nueva producción presentó a una nueva generación de estudiantes del Elite Way School que buscan ganar la Batalla de las Bandas.

El elenco de la serie lo compusó Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene y Alejandro Puente, y se estrenó por primera vez el 5 de enero de 2022, y la segunda temporada se estrenó en julio de 2022.

La serie original contó con 440 capítulos, mientras que el revival solamente llegó a los 16 en Netflix, dividiéndose en dos temporadas.

La noticia de la cancelación llega vía Hola! México en una entrevista con el actor Sergio Mayer Mori en la que le dijo al medio que no habrá nuevos capítulos.

"Sería un honor para mí poder hacer la tercera, la cuarta y la quinta, el tema es que ya no se hizo. Fue Netflix, fueron los productores los que nos dijeron: ‘Gracias por todo chicos, ya la tercera no hay’. El por qué no tengo idea, pero definitivamente no fue mi decisión”, declaró el actor.

¿Cómo terminó la serie?

El villano de la temporada, el nuevo rector Gus Bauman, se enfrenta a los protagonistas, empujando a Lucas de una elevada altura para hacerlo parecer un suicidio, sin embargo, sus planes se destruyen cuando el joven sobrevive.

La serie termina con Luka despertando del coma y uniéndose a sus compañeros de la graduación del EWS, mientras que Okane es detenido.