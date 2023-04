La serie web Stupid Wife está muy cerca de regresar con su esperada segunda temporada, la cual continuará con la historia de Luiza (Priscila Reis), Valentina (Priscila Buiar) y el resto del grupo, quienes continúan apoyándose entre sí para salir del difícil momento que atraviesan.

La serie brasileña cuenta con una temporada al aire y un especial de navidad emitido, convirtiéndose en una de las producciones web más vistas en Youtube, sumando millones de reproducciones con cada episodio emitido, por lo que no fue sorpresa para los fans su renovación para un segundo ciclo.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

La producción de Ponto Acão está cada vez más cerca de llegar a la pantalla, sin embargo, la fecha oficial de estreno no ha sido revelada, así lo señalan en sus redes sociales.

¿Cuál es la trama de Stupid Wife?

La producción de Ponto Acão es protagonizada por Priscila Reis y Priscila Buiar, quienes interpretan a Luiza y Valentina, una pareja muy feliz y estable que ven como su feliz vida cambia para siempre luego de que Luiza pierde la memoria por trauma y no puede recordar los últimos años de su vida.

Pero eso no es lo peor, ya que sus últimos recuerdos se remontan a su época universitaria, en donde ella era compañera de su esposa, con quien solía tener constantes roces y no soportaba su presencia, por lo que no entiende cómo terminó casándose con ella.

Valentina, por su parte, deberá hacer todo lo posible por recuperar a su esposa y con ello, la familia que construyeron juntas.

Todo se dificulta más, ya que los amigos y familiares de Luiza le esconden un secreto, el cual está relacionado a su pérdida de memoria.

¿Dónde ver los capítulos?

La serie se encuentra disponible en YouTube con todos sus capítulos. Revisa el tráiler a continuación.