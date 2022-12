Chicas Pesadas llegará a la pantalla con una nueva historia, la cual estará basada en el musical de Broadway del mismo nombre. Las estrellas que protagonizarán la historia ya fueron anunciadas, como también el papel que interpretarán en la nueva producción de Paramount Pictures.

Conoce al elenco

Angourie Rice

La actriz australiana interpretará a Cady, personaje que en la cinta original estuvo en manos de Lindsey Lohan. La actriz es conocidas por su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel como Betty Brant en donde participó en Spider-Man; Homecoming, No Way Home y Far From Home

Reneé Rapp

La actriz fue parte del musical de Broadway con el papel de Regina, el cual fue interpretado en la cinta del 2004 por Rachel McAdams. Rapp actualmente protagoniza la exitosa serie de HBO Max The Sex Life of College Girls con el papel de Leighton Murray, y recientemente estrenó su primer álbum titulado Everything to Everyone.

Auli'i Cravalho

La actriz será Janis, papel que en la cinta original interpretó Lizzy Caplan. Cravalho es conocida por su participación en el drama de Netflix All Together Now, por dar voz a Moana y su rol en la serie romántica de Hulu 'Crush'.

Jaquel Spivey

El artista estadounidense será Damian, rol que fue interpretado por Daniel Franzese en Chicas Pesadas (2004). Spivey también fue parte de A Strange Loop, un musical de off Broadway que obtuvo los premios Tony a Mejor Musical y Mejor Libreto.

Mean Girls: The Musical

La cinta será producida por Lorne Michaels y Tina Fey, quien también escribirá la adaptación, La película está basada en el musical de teatro Mean Girls escrito por Fey. Paramount Pictures está adaptando la nueva película para Paramount+.