¡Anuncian fecha oficial de estreno de Hawkeye! Marvel confirma cuándo llega a Disney Plus con foto de Kate Bishop

Disney Plus ha tenido un año de varias emociones con los estrenos de sus primera series exclusivas de Marvel Studios, siendo un total éxito Wandavision, The Falcon and The Winter Soldier y Loki.

Pero el UCM no para y mientras varios fans esperan cosas como el trailer de Spiderman: No Way Home o el próximo estreno en el streaming, "What If?...", esta jornada hicieron un nuevo anuncio sobre sus próximos proyectos.

Se trata de la serie Hawkeye, que contará con Clint Barton (Jeremy Ranner) de nuevo en pantalla tras los hechos ocurridos en Avengers Endgame, y que también presentará al personaje de los cómics Kate Bishop, interpretado por la actriz y cantante Hailee Steinfeld.

Este jueves Marvel anunció la fecha de estreno de la producción, siendo fijada para el próximo 24 de noviembre de este 2021. A pesar de que la pandemia ha retrasado varias películas y series en Hollywood, la compañía de Kevin Feige no quiere dejar a sus fans sin descanso del UCM.

Por ahora no existen muchos detalles de Hawkeye, salvo que introducirá a Bishop al universo de Marvel, quien se adelanta será una aprendiz de Ojo de Halcón. Además, la serie continuará los hechos ocurridos en el final de Black Widow, que conectan directamente con el futuro de Clint Barton.

Revisa a continuación la primera foto oficial de la serie:

#Hawkeye never misses �� so don’t miss @JeremyRenner and @HaileeSteinfeld in this @EW exclusive first-look of Marvel Studios’ Hawkeye. The Original Series starts streaming Wednesday, November 24 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/8DnB18oSIk — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 29, 2021

¿Cuándo se estrena Hawkeye y dónde verla?

Hawkeye se estrenará este 24 de noviembre de 2021 y podrás ver cada capítulo que se sale semanalmente en Disney Plus.