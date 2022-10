Marvel Studios sigue sorprendiendo a sus fanáticos, tras un mes del estreno de Thor : Love and Tunder , causando un éxito de taquilla. Ahora es el turno del largometraje Black Panter: Wakanda for ever, donde se espera un homenaje al fallecido actor Chadwick Boseman.

¿Cuándo se estrena en Chile?

La película se podrá ver desde el 11 de noviembre en cines.

Los espectadores aprecian que el villano de esta próxima película de Black Panther es Namor, el rey de Atlantes, tiene el deseo de conquistar el mundo de la superficie, combatiendo con los guerreros de Wakanda. Por el contrario, una entrevista por Empire realizada al actor que encarna Namor (Tenoch Huerta), aseguró que no será un antagonista propiamente tal. Directamente Huerta dijo que el personaje debutará como el gobernante de Talocan y figuramente mantendría su origen enraizado a los mutantes, para así no replicar un imaginario negativo sobre los latinos en Hollywood. “Los latinoamericanos siempre somos los malos en las películas de Hollywood. Y ahora somos los héroes, o un antihéroe, en este caso”, dijo Huerta. Aún no se confirma quién será el siguiente Black Panther, pero con el trailer y el poster con la figuras de Shuri al centro, se puede asociar a un rol protagónico y de carácter fuerte.