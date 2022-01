Eternals | ¿Cuándo se estrena en Disney Plus la película de Marvel Studios?

En noviembre fue cuando los fanáticos de Marvel Studios tuvieron una nueva cinta para disfrutar tras Shang-Chi. Eternals fue uno de los nuevos estrenos de la fase 4 del UCM en la pantalla grande y que tuvo un cambio en el estilo de las producciones conocidas hasta ahora.

Con las actuaciones de Richard Madden, Gemma Chan, Kit Harrington, Angelina Jolie y Salma Hayek; el mundo conoció a un nuevo grupo de superhéroes que llevaba miles de años escondidos en la Tierra, pero que ante un nuevo peligro inminente y de nivel Celestial, tuvieron su aparición.

La cinta estuvo en cines previo al estreno de Spider-Man: No Way Home; por lo que rápidamente tuvo un sustituto en taquilla. Pero para aquellos fanáticos que no alcanzaron a ver Eternos o bien quisieran verla de nuevo, ya tendrán la posibilidad en el inicio del año 2022.

¿Cuándo se estrena Eternals en Disney Plus?

Hace unas semanas el mismo streaming y Marvel Studios confirmaron la fecha de estreno de Eternals en Disney +. La producción llegará a la plataforma el próximo 12 de enero del 2022, donde todos los suscriptores podrán disfrutar de la cinta dirigida por Chloé Zao.