Una de las bandas iconos del hip hop, tendrá por primera vez una presentación en nuestro país. Hablamos del legendario grupo Wu -Tang Clan, quienes realizarán un concierto en vivo junto a todos sus miembros originales y harán cantar a todo el público amante del rap. Revisa en la siguiente nota, cuándo es la venta general de entradas y detalles de su debut en el suelo nacional.

¿Cuándo es la venta general para Wu-Tang Clan en Chile?

La venta general de entradas ya se encuentra disponible, y puedes acceder a ella a través de la plataforma Punto Ticket.

Los boletos disponibles son los siguientes.

CANCHA $ 60.400

¿Cuándo es el concierto de Wu-Tang Clan en Chile?

El espectáculo se realizará el día sábado 01 de abril a las 21:00 hrs, en el Movistar Arena.

¿Qué integrantes de Wu-Tang Clan se presentarán en Chile?

Los integrantes que se presentarán son los siguientes: Methodman, Rza, Raekwon, GhostfaceKillah, Gza, MastaKilla, InspectahDeck, U-God, Cappadonna y Dj Mathematics.

Tal como lo decíamos anteriormente, esta será una función única que reunirá a sus 9 miembros originales en un memorable concierto. El grupo musical logró alcanzar un tremendo impacto para el género musical como para los oyentes del mundo tras vender millones de copias de sus discos, y contar en la actualidad con una exitosa serie tv/ documental en Star+ llamada “WuTang: An American Saga”, y un documental llamado "Wu: The Story of the WuTang Clan" en Amazon Video.

Por ese mismo lado, todos los miembros de la banda han lanzado álbumes solistas, como también formando distintos grupos musicales. Su estilo es característico, el cual ha logrado perdurar a través de sus diversas transformaciones en sonidos y contenido, sin embargo, la banda es conocida popularmente por sus letras cargadas de metáforas, referencias a la vida el Bronx o a la forma de vivir del lugar, la vida en los Ghettos de New York City y referencias al folkclore chino y a películas de artes marciales.

¡No te quedes sin tu entrada!