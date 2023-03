Luego de cinco años regresan a nuestro país la legendaria banda de rock estadounidense Red Hot Chili Peppers en el marco de su gira The Global Stadium Tour. Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith y John Frusciante regresan para cantar todos su éxitos como Under The Bridge, Californication entre sus más recientes lanzamientos. Los californianos no se presentan en Chile desde el festival Lollapalooza del año 2018 demostrando su plena vigencia en los escenarios. Conoce cuándo es la venta de entradas y cuándo serán los conciertos de la mítica banda.

¿Cuándo es la venta de entradas para Red Hot Chili Peppers?

La preventa para fans para el concierto del 21 de noviembre de Red Hot Chili Peppers inició este viernes 24 de marzo y durará hasta el domingo 26 de marzo a las 22:00 horas. Además desde hoy podrás comprar el VIP EARLY ENTRY PACKAGE que consta de los siguiente:

• Un (1) ticket de Cancha VIP (de pie) al espectáculo.

• Entrada anticipada al recinto (Cancha VIP).

• Afiche de la gira de edición limitada.

• Artículo de regalo VIP especialmente diseñado.

• Entrada conmemorativa.

• Punto de recogida de merchandise y Anfitrión VIP dedicado en el lugar.

En el caso de la preventa exclusiva para clientes Entel o para quienes paguen con Tarjetas Scotia las podrán comprar desde este lunes 27 de marzo a las 11:00 horas, habrá un stock de 5.000 tickets.

Mientras que la venta general de entradas comienza el miércoles 29 de marzo a las 11:00 horas, podrás comprar un máximo de cuatro entradas por persona. La venta de entradas será a través del sistema Punto Ticket.

¿Cuándo y dónde son los conciertos de Red Hot Chili Peppers?

Los conciertos de la banda norteamericana serán el 19 y 21 de noviembre en el Movistar Arena.