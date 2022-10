Netflix ha causado sensación entre sus usuarios debido al lanzamiento del trailer de una de las historias más tiernas y brillantes, Matilda. Un regreso que viene con un particular remake de un multigalardonado músical que fue estrenado en el año 2010. La película será protagonizada por Alisha Weir, quien obtuvo su primer gran personaje con esta producción.

¿Cuándo se estrena Matilda en la plataforma streaming?

La niña inteligente, cuestionadora y poderosa, tendrá su debút estreno en la plataforma Netflix el día 25 de diciembre del 2022.

¿De qué se tratará Matilda de Roald Dahl: El Musical?

Matilda Wormwood es una chica que vive con una familia en la cual no se siente comprendida. La chica con diversos dotes de inteligencia, no es aceptada en su inculta familia, lo que la hace aislarse y sentir mucha falta de cariño por parte de sus seres queridos, quienes no comprenden la razón por la que la muchacha posee esas cualidades intelectuales.

Sin embargo, cuando Matilda se vuelve estudiante de un colegio, irá descubriendo sus asombrosas habilidades y sobre todo, formará un vinculo sensible y de contención con su profesora la Srta. Jennifer Honey, quien dedicará todo su esfuerzo en lograr portenciar las asombrosas capacidades de la protagonista.

Pero existe aspectos distintos a la edición de los años 90. En esta producción, los niños se enfrentaran a la directora autoritaria, siendo los poderes de Matilda, afines a la misión de los estudiantes que es derrocarla, todo a través de música.

¿Quién dirige la nueva versión de Matilda?

Matthew Warchus es el director de la película. Quien ha incursionado en las distintas artes escenicas como teatro, e incluso ganó un Premio Oliver, el galardón más prestigioso en el teatro británico.Además, fue nominado al Tony como Mejor dirección precisamente por su versión del musical de Matilda.

El artista ha dirigido películas como El secreto (1999) o Pride: Orgullo y esperanza (2014).