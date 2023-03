El guitarrista de rock and roll llegará a nuestro país con un memorable concierto que no te puedes perder. Conoce cuándo se realizará y la información de entradas.

Los destacados acordes de guitarra de Tom Morello, llegan a Chile en un espectacular concierto nocturno lleno de rock y potencia. El intérprete ha demostrado ser la prueba viviente del poder transformador del rock'n'roll, siendo conocido por sus innovadores solos de guitarra y sus estruendosos acordes, y también, por supuesto por ser miembro original de la banda de rock Rage Against the Machine. Descubre toda la información que necesitas saber sobre su concierto en el siguiente título.

¿Cuándo es el concierto de Tom Morello en el Caupolicán?

El artista se presentará el próximo 6 de junio de 2023.

¿Cuándo se liberan las entradas para Tom Morello en el Teatro Caupolicán?

La preventa para el show de Tom Morello en el Teatro Caupolicán, comenzará este lunes 20 de marzo a las 11am y tendrá un 20% de descuento exclusivo para clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia.

Por otro lado, su venta general comienza el 22 de marzo a las 11am.

Simplemente, no te puedes perder esta gran presentación que realizará el excéntrico guitarrista con su estilo característico (slapping elástico, distorsión atmosférica y efectos parecidos al scratching de un tocadiscos), quien además, fue un componente crucial del ataque sónico rap-metal de Rage Against the Machine a finales de los 90, lo que terminó por ayudar a Morello y a la banda a alcanzar el éxito multiplatino y el Grammy, como también el reconocimiento de la revista Rolling Stone como uno de los "100 mejores guitarristas de todos los tiempos" (nº 26).

Cabe señalar que, el intérprete es también activista político.

"Me he dedicado, tanto musicalmente como en mi faceta de activista, a luchar contra la injusticia en todo momento", afirma Morello. "En medio de esta creciente sensación de fatalidad inminente, ha llegado el momento de reunir a las tropas en un último esfuerzo por salvar el planeta y nuestras almas artísticas. Desafiando los límites de lo que es la música y de cómo ha sonado antes, puedes abrir los ojos a la gente para que cambie el statu quo de la sociedad".

No te pierdas este show y atentos a las novedades en Red Carpet.