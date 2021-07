Spider-Man Day | ¿Por qué se celebra el Día del Hombre Araña este 1 de agosto?

La era de los cómics sigue más viva que nunca, y es que gracias a las dos últimas décadas en el cine, los superhéroes han tenido un boom mediático impresionante gracias a DC Cómics, pero sobre todo a Marvel, que con Marvel Studios han llevado a la vida a varios de los protagonistas de las historietas.

Pero todo el cine y series tiene su inicio en los cómics hace varios años, y donde uno de sus creadores en el género de superhéroes es Stan Lee, impulsor de la compañía y escritor de algunos de las mejores historias y personajes de Marvel. El más representativo, quizás, es justamente Spiderman.

Y es que el Hombre Araña es sin duda uno de los más populares, ya que además de las historietas y varias series animadas, también ha tenido un éxito mayor en el cine gracias a Sony Pictures, que ha llevado primero la trilogía de Sam Rami a la gran pantalla, para luego llegar por medio de las dos películas de Amazing Spiderman.

Ahora último Marvel Studios en conjunto con Sony han presentado a un nuevo Spiderman que ha hecho equipo con los Vengadores y es interpretado por Tom Holland.

Justamente Spiderman se prepara para la tercera película de la mano de estas productoras, con Spiderman No Way Home. La película tiene a millones de fanáticos esperando el estreno para fin de año pero increíblemente aún más, están a la espera del trailer del filme.

Algo que causa más revuelo todavía en el Día del Hombre Araña, celebración que lleva varios años y conmemora al amigable vecino de los cómics. Varios usuarios creen que el adelanto podría aparecer justo en esta fecha, aunque por el contexto actual de pandemia se rumorea que incluso la fecha de estreno podría no estar confirmada.

¿Cuándo y por qué se celebra el Spiderman Day?

Volviendo a los orígenes y el cómic, el Día del Hombre Araña se celebra este 1 de agosto, fecha inamovible todos los años y que sirve para conmemorar al superhéroe de Marvel.

Pero, ¿por qué se eligió este día para celebrar a Spiderman? Corría el año 1962, cuando Stan Lee y Steve Ditko le dieron vida oficialmente al Hombre Araña, dándolo a conocer en todo el mundo en las páginas de Marvel Cómics.

Se dice que su primera aparición en las historietas fue en el cómic Amazing Fantasy #15, el que tenía fecha de publicación justamente el 1 de agosto de aquel año. Si bien originalmente esa historieta se publicó el 15 de ese mes, los fanáticos eligieron el primer día de agosto para conmemorar a Spidey.

¿Dónde ver las películas y series de Spiderman?

Una de las notables cualidades del hombre Araña es su propio multiverso, donde en los cómics se han presentado una gran cantidad de variantes y diferentes apariciones del héroe arácnido. En el cine ya han existido cuatro hombres araña esta década, y muchos ya sueñan con poder verlos en Spiderman No Way Home, idea que ya abordó en sus orígenes la película Spiderman, Un Nuevo Universo. La producción animada es protagonizada por Miles Morales, pero en ella se presentan varias versiones de Spidey.

Mientras siguen creciendo los rumores y a la espera de poder ver quizás el Multiverso en el cine, puedes ver por streaming las producciones del Hombre Araña:

Spiderman 1, 2 y 3: La trilogía original iniciada en 2002 por el director Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire puedes verla en Netflix, aunque solo están las dos primeras, consideradas por muchos las mejores. Para lástima de algunos o felicidad de otros, la tercera película no está en streaming.

Amazing Spiderman 1 y 2: El sorprendente Hombre Araña es la segunda saga del héroe arácnido y protagonizada por Andrew Garfield. Por ahora puedes ver la segunda parte en Netflix.

Spiderman Homecoming y Spiderman Far Frome Home: Las películas con Tom Holland como Spidey por ahora puedes ver la primera en Netflix, mientras que la segunda parte la puedes ver en Amazon Prime.

SpiderMan: Into the Spider-Verse: Película animada de tremendo éxito y que a diferencia de las otras, no tiene a Peter Parker sino a Miles Morales, además de varios Hombre Araña del Multiverso. Gran producción que puedes ver en Amazon Prime.