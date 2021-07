Black Widow | ¿En qué momento y entre cuáles películas se sitúa en el UCM?

Luego de retrasar en tres ocasiones la fecha de estreno debido a la pandemia del Covid-19, ayer viernes 9 de julio los fanáticos de Marvel finalmente pudieron ver la nueva película de la franquicia, Black Widow.

La cinta fue protagonizada por Scarlett Johansson, quien da vida a Natasha Romanoff/Black Widow. También cuenta con la participación de Florence Pugh, David Harbour, O. T. Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone y Rachel Weisz.

La producción, dirigida por Cate Shortland y escrita por Eric Pearson, está disponible en cines y Disney Plus con Premier Access. Esta última opción contempla un pago adicional de 12.990 pesos chilenos. Estará libre de cargos adicionales recién el 6 de octubre.

En esta primera película en solitario se ve a Romanoff huyendo de una peligrosa conspiración vinculada a su pasado, debiendo lidiar con su historia como espía y las relaciones rotas que dejó su paso mucho antes de convertirse en una Vengadora.

¿Entre qué películas de Marvel se sitúa Black Widow?

Antes de estreno de la película ya se sabía que Black Widow está situada tiempo después de Capitán América: Civil War (2016) y antes de Avengers: Infinity War (2018). Sin embargo, ahora que la cinta ya debutó, se conoce el momento el momento específico del UCM en que se desarrolla. Te contamos los detalles a continuación.

ALERTA DE SPOILER

La información que estás a punto de leer puede ser considerada como spoiler, por lo tanto si no quieres saber más al respecto, te aconsejamos que dejes de leer.

Ahora que Black Widow está disponible para todos, se sabe que sus primaras acciones oucrren muy poco tiempo después de Capitán América: Civil War (2016), es decir luego de la pelea en el aeropuerto en Alemania.

Romanoff está siendo perseguida por sus actos, por lo que debe esconderse en un lugar lejano. Sin embargo, a sus manos llegan elementos que desencadenan el resto de la película.

Mientras que, el cierra de la cinta ocurre justo antes de la última escena de Capitán América: Civil War (2016), antes de que Steve Rogers rescate a Sam Wilson, Clint Barton, Wanda y Scott Lang de The Raft, la prisión a la que son trasladados después de la pelea en el aeropuerto.

Cabe recordar que Black Widow tuvo apariciones en Iron Man 2 (2010), Marvel's The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018), Capitana Marvel (2019) y Avengers: Endgame (2019) y Spider-Man: Far From Home (2019).

El film es el vigésimo cuarto del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y el primero en la Fase Cuatro. Asimismo, marca el retiro de Johansson del UCM.