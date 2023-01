La película de Avengers: Secret Wars forma parte de la Fase 6 del UCM y se estrenará en cines el 5 de mayo de 2026, hasta el momento no tenemos mucha información sobre la cinta ni de lo que pasará en esta ya que apenas está comenzando la Fase 5, pero el villano de la película ya se podría haber filtrado.

¡Es más malo que Thanos!

Secret Wars será la continuación de Avengers: The Kang Dynasty, esto quiere decir que los Vengadores se enfrentarán a Kang el Conquistador, recordemos que Kang se nos presentó recién en la Fase 4 y ahora en la Fase 5, que está por comenzar, tendrá un mayor desarrollo.

Pero como nos dieron a conocer en la T1 de Loki, Kang tiene múltiples variantes en el multiverso y según la insider @MyTimeToShineH el gran villano de Secret Wars será The Beyonder, esto según lo que informó en un tweet el pasado 31 de diciembre.

The Beyonder será el villano principal de la película y sería una de las tantas variantes de Kang, que por consecuencia será interpretado por Jonathan Major quién actualmente interpreta el personaje en el UCM.

En los cómics The Beyonder o el Todopoderoso no es una variante de Kang sino que es la suma total de un multiverso completo, llamado Reino Beyond, el que se volvió consciente de sí mismo y formó un ser de poder inconmensurable y es el mayor salvador y al mismo tiempo la mayor amenaza de la humanidad.

Hasta el momento todo es un rumor, pero la insider ha atinado en otras ocasiones con sus informaciones ya que en el pasado filtró información importante sobre los proyectos de Kevin Feige y fue una de las primeras en dar a conocer los cameos de Spider-Man: No Way Home así como los de Dr Strange in the Multiverse of Madness.

De igual forma nada está confirmado y se mantiene como rumor hasta que Marvel Studios confirme esta información.