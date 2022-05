Heartstopper llegó el pasado el pasado 22 abril a la plataforma de Netflix, esta serie cuenta con una temporada de ocho episodios que llenó de expectativas a los fans de la plataforma.

Sinopsis Heartstopper presenta a Charlie (Joe Locke), un estudiante gay, dulce y nervioso que ha sufrido 'bullying' después de que lo sacaran del armario en su instituto. Allí conoce a Nick (Kit Connor), un chico popular y amante del rugby.

Todos esperaban que llegará a ser todo un éxito. Sin embargo, parece ser que no terminó por cumplir con las expectativas del gigante de streaming. Esto se debe a que no cosechó la cantidad de horas vistas necesarias para ser un éxito en la plataforma. Si bien sí, entró en el top 10 de lo más reproducido de la última semana, no lo hizo como se esperaba.

Existen rumores sobre una posible segunda temporada, pese a esto no ha logrado captar la cantidad de fans necesarias. Sin embargo, desde la empresa al mando de Ted Sarandos confirmaron que esperarán 28 días para tomar una decisión formal.

Pese a esto el elenco está expectante al igual que los seguidores de la serie, ya que quieren que continue la historia.

¿Cuáles son los mejores bloopers de Heartstopper?

Aquí en RedGol te mostramos los bloppers: