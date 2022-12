Titi Me Preguntó, Cuff It, Bad habit... ¿Cuáles son las mejores canciones del año 2022, según la revista Rolling Stone?

Con la llegada del fin de año, en el mundo del espectáculo es temporada de resaltar lo más destacado de las obras que vieron la luz en los últimos 365 días. Y la revista Rolling Stone fue una de las primeros medios internacionales en publicar sus preferencias en materia de música. ¿Cuáles son las mejores canciones del año, según la publicación?

Era prácticamente imposible que no estuviese o, incluso, que no figurara en el número uno: Bad Bunny encabeza el listado compartido por la publicación, sobre el que destacan el lanzamiento de Titi Me Preguntó.

"Buenas noticias: Bad Bunny trajo ritmos de dembow frenéticos, una muestra elegante del maestro de la bachata Anthony Santos y una coda con una pizca de psicodelia latina a la corriente principal mundial. ¿Aún mejor? Lo hizo todo con garbo y un sano sentido del humor", indicaron desde Rolling Stone sobre el tema.

En tanto, la segunda posición se la quedó Beyoncé, con su hit Cuff It, aunque Rolling Stone admite que "clasificar un corte de Renaissance -su último disco- por encima de otros no es tarea fácil, pero el impacto de Cuff It es innegable. Ha prosperado como sencillo, repleto de movimientos de baile joviales que se propagan como un contagio, y está sorprendentemente ubicado en un álbum donde la secuenciación es parte integral de la experiencia".

En tanto, en la tercera posición aparece el compositor, cantante y productor Steve Lacy, con Bad Habit.

"Las letras de Lacy hacen las paces con la despedida y anhelan el reencuentro; él sabe que tiene poder, pero regala algo. Hay genialidad musical en hacer que la melancolía sea lo suficientemente maravillosa como para que sea la banda sonora del verano y se eleve a la cima de las listas de éxitos", apuntan desde la publicación.

Revisa el ranking completo a continuación.

1.- Bad Bunny, Titi Me Preguntó

2.- Beyoncé, Cuff It

3.- Steve Lacy, Bad habit

4.- Taylor Swift, Karma

5.- Rosalia, Despecha

6.- Quavo and Takeoff, Hotel Lobby

7.- Pharrell feat. 21 Savage and Tyler, The Creator, Cash In Cash Out

8.- Beyonce, Break My Soul

9.- Harry Styles, As It Was