Este año volvió a los escenarios una de las cantantes femeninas más importantes del último tiempo, Beyonce la gran diva estadounidense que inició su gira Renaissance World Tour luego de su último tour mundial en 2016.

La artista y empresaria inició su gira en el Friend Arena de Estocolmo Suecia, ante más de 50 mil fanáticos que esperaban ansiosos su presentación, durante el épico show cantó más de 30 canciones, además de bailar junto a su hija Blue algunas canciones de su tour, de inmediato las redes sociales comenzaron a llenarse de registros del concierto.

El espectáculo cuenta con un gran escenario y en los registros de los fanáticos se ha visto como un tanque motorizado recorre la pasarela, bailando junto a brazos robóticos, además de las pantallas gigantes, las decenas de bailarines y los cambios de vestuario que caracterizan a la artista.

¿Beyonce visitará Chile con su nueva gira?

El retorno de Beyonce a Chile aún es un sueño, pero diversos medios brasileños han especulado que en los próximos días la diva estadounidense podría anunciar fechas de su gira para Latinoamérica, al parecer este viernes se publicarán las fechas.

Esperamos que está noticia se haga realidad y la cantante visite nuestro país y otros países vecinos que siguen a la cantante desde sus inicios. Es importante señalar que hace 13 años que no viene Beyonce a Chile, esperamos que antes de que finalice el año se confirme su concierto, para no quedarnos con la ilusión como para la gira de Taylor Swift que finalmente no se presentará en Chile.

¿Cuáles son los países que visitará Beyonce?

Hasta el momento el nuevo tour de Beyonce visitará los siguientes países, hasta el momento de Europa y Norteamérica: