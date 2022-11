Para quienes amamos el cine, cuando sabemos de que una película o serie abandona la plataforma es como un vacío en el corazón, sin embargo, sabemos como funcionan los sitios streaming, pues van rotando sus contenidos entre sí, con el fin de integrar un diverso catálogo para todos los suscriptores del servicio. Netflix, no será la excepción, es por eso que revisaremos que producciones abandonan al rey del streaming y ya no podrán ser visualizadas en Latinoamérica.

¿Cuáles son las series y películas que se retiran de Netflix en la región de Latinoamérica?

A continuación, damos a conocer las producciones que se despiden de Netflix.

1 de diciembre

- Sector 9

- Al filo del mañana

- Boyhood: Momentos de una vida

- Dunkerque

- Oggy y las cucarachas

- Capitán de mar y guerra: La costa más lejana del mundo

- Elizabeth, la reina virgen

- My Happy Family

- Troya

- Colony

- Steve Jobs

- Virgen a los 40

- Oblivion: El tiempo del olvido

- Ligeramente embarazada

- Los locos Addams

- Cheech y Chong: Como humo se va

- ¡Sí, señor!

- Monster High: 13 deseos

- Se busca

- Protegiendo al enemigo

- El solista

- Condenados a fugarse

- Te veré en mis sueños

- Divergente

- Proyecto X

- La cumbre escarlata

- La llave maestra

- Celular

- El castigador

- Contrabando

- Cuando te encuentre

- Masacre en la Cárcel 13

- Jackass 2.5

- Rgresando a casa

- Guerreros de cielo y la tierra

- Insurgente

- Impacto profundo

- Jack Ryan: Código sombra

- Operación cacería

- El abuelo sinvergüenza .5

- Gemelos

- Open Season: Amigos salvajes

- Mi novia Polly

- Mamá por encargo

- Tiro al blanco

- Piking y sus amigos

- Mira quién habla

- Leal

- Solicitud de admisión

- Olas salvajes

- Ganar o morir

- Red de corrupción

- Mi novia es una zombie

- El hijo del diablo

- SWAT: Tormenta de fuego

- xXx: Reactivado

- Alfa y omega

- La depuración

- Chop Shop

- Turbulencia

- Isla Calaca

- Vendetta

- Tiburón 3

- Christiane Amanpour: Sexo y amor en todo el mundo

- If I Were an Animal

- Jungla espacial

- Paprika

- #Rucker50

2 de diciembre

- Ni en sueños

- Presencias del mal

3 de diciembre

- Break

5 de diciembre

- Minecraft: Modo historia

12 de diciembre

- Manhunt

13 de diciembre

- K

15 de diciembre

- Merlín

- Cocomong

16 de diciembre

- El espectacular Hombre Araña

- Marvel Anime: X-Men

- Marvel Anime: Wolverine

18 de diciembre

- Hello, My Twenties!

Así es, queridos suscriptores, debemos decir adiós a todas estas producciones que nos hicieron pasar algún momento agradable en nuestro hogar, pero aunque debamos despedirnos, también llegará nuevo contenido a la plataforma que de seguro nos sorprenderá.