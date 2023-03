El cantante de bachata será parte del programa de talentos The Voice de Chilevisión. Conoce a continuación cuál será su participación.

Prince Royce será parte de la nueva temporada de The Voice: Este será su rol

The Voice Chile vuelve a las pantallas de Chilevisión está vez el programa de talentos será animado por Julián Elfenbein y Diana Bolocco. La segunda temporada tendrá nuevos coaches entre ellos se encuentran el Puma Rodríguez, Francisca Valenzuela y Beto Cuevas. El exitoso programa de audiciones a ciegas además contará con la participación del cantante de bachata Prince Royce, revisa a continuación cuál será el rol del artista.

¿Cuál será el rol de Prince Royce en The Voice Chile de CHV?

El conocido cantante y compositor Prince Royce será el cuarto coach del programa de talento. El propio cantante de bachata compartió a través de su cuenta de Instagram un video dónde promociona su participación en The Voice Chile, acompañado además de un tierno mensaje que dice lo siguiente: "Feliz de unirme a The Voice Chile como coach en esta nueva temporada ��️���� En busca de la mejor vozzzzz! Let’s go!!! #TeamRoyce".

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de The Voice Chile?

El programa de talentos comenzará este domingo 19 de marzo luego de CHVNoticias. Cabe mencionar que el programa consiste en que cada jurado debe escuchar las audiciones de los participantes totalmente de espalda si logran cautivar a los coaches ellos darán vuelta su silla, si es más de un jurado el participante deberá elegir a su coach para formar parte de su team. Luego de esa etapa los coaches guiarán a sus pupilos para convertirse en la voz de Chile y ganar la final del programa de talentos.