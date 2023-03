El conocido actor Willy Semler, quien lo hemos visto en distintas teleseries, iba a presentar una obra de teatro llamada "Lluvia Constante", la cual, tras un exitoso debut, el montaje presentó un segundo ciclo de funciones el pasado fin de semana, extendiéndose hasta el 16 de abril. Sin embargo, el teatro decidió cancelar sus presentaciones a causa de una denuncia interpuesta en Fiscalía por una mujer de 27 años que acusa de violencia sexual y psicológica al intérprete nacional.

¿Qué señala la denuncia contra Willy Semler?

Todo comenzó a través de una publicación de la mujer en la plataforma Instagram, la cual muestra una serie de denuncias contra el actor Willy Semler (64). Entre ellas, lo acusa de violencia psicológica y sexual.

A través del contacto de Culto de La Tercera, la mujer quien es agente cultural y autora de un libro llamado "La mujer en espiral", indicó detalles del asunto.

Relató que lo conoció a comienzos de la pandemia, por fines laborales. Sin embargo, la relación se afianzó y comenzó a hacer su asistente personal y, de acuerdo con lo que compartió con el medio, generaron una “relación de dependencia”.

“Él me violentó sicológicamente. Tiene un cuadro de bipolaridad tipo 1 y mitomanía, y en virtud de ese padecimiento, creo que generé una dependencia emocial que me llevó a desarrollar una relación anormal con él”, asegura.

Luego continúa: “En diciembre me enteré de que estaba embarazada de Willy, tengo cuatro meses”.

Su denuncia la presentó el día 20 de marzo en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en contra del actor por delitos de violencia física, psicológica y sexual en el marco de violencia intrafamiliar, y el 23 de marzo interpuso en la 1° Comisaría de Stgo, por violencia psicológica.

“No lo denuncié antes porque me tenía amenazada. Me hizo firmar que no lo denunciaría a cambio de que él pagaría el arriendo del departamento donde vivo. Firmamos ante notario que el me mantendría, pero si denunciaba me decía que yo iba a terminar en la calle”.

La denuncia también fue ingresada en el mes de febrero a la comisión de género de los dos organismos que agrupan a los actores y actrices del país, Chileactores y el Sindicato de Actores y Actrices de Chile (Sidarte). Esta organización aplica un protocolo en que se encarga de acoger las denuncias de personas que se declaren víctimas de violencia, y ofrecerles una asesoría legal y psicológica. Luego se espera la respuesta de la justicia y se determina la sanción contra el artista asociado.

La respuesta de Willy Semler

El actor publicó un comunicado oficial tras las acusaciones en su contra. En su texto señala que aportará con la investigación.

“Pondré todos los antecedentes a disposición para que esta situación sea investigada por el Ministerio Público. Es allí -y no en las redes sociales- donde acudiré para ejercer mi derecho para que se conozca la verdad, todo al amparo de la ley; y colaborando, desde el inicio, en lo que corresponda”, declaró.