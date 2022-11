La llegada de Avatar: The Way of Water (Avatar. El Camino del Agua) es inminente. Falta menos de un mes para el estreno y Disney decidió lanzar un nuevo trailer para elevar las expectativas de cara a la secuela de la famosa película de James Cameron.

En esta continuación de los sucesos de la entrega que originalmente vio la luz en 2009, la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), el peligro que los persigue, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida, y las tragedias que sobrellevan.

Zoe Saldana y Sam Worthington vuelven para sus roles protagónicos de Neytiri y Jake Sally, respectivamente. En tanto que también lo hacen Sigourney Weaver, Giovanni Ribisi y Stephen Lang.

Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement y Kate Winslet, son parte de la renovación del elenco que se sumará al universo de Avatar.

AVATAR: EL CAMINO DEL AGUA se estrenará solo en cines el 15 de diciembre.