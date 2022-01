Marvel Studios tras encontrase varios años en el universo cinematográfico tradicional, en donde sus principales protagonistas eran varones, dio un giro en el año 2019 donde se estrenó Capitana Marvel, siendo la primera cinta del MCU con una superheroína como figura estelar. Pese a su gran éxito, también recibió bastantes críticas incluyendo una gigantesca masa de odio hacia la actriz Brie Larson.

La capitana Marvel está ambientada en la década de los noventa, nos presenta una original y nueva aventura situada en un período nunca antes visto en el Universo Cinematográfico de Marvel. La historia sigue a Carol Danvers, a quien veremos convertirse en una de las heroínas más poderosas del universo cuando la Tierra queda atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas.

Este film se convirtió en un triunfo con más de mil millones de dólares en ingresos, no obstante, el panorama para su protagonista no es precisamente alentador.

Por otro lado la cineasta a cargo de The Marvels es Nia Dacota una mujer joven y afroamericana que está totalmente comprometida con la visión de Marvel Studios. Por el momento no se tienen detalles certeros sobre el argumento de la película, pero algunos rumores señalan que la película incluirá a algunos personajes importantes del MCU, hecho que convertiría a la cinta en una "mini-Vengadores". Se estrena el 17 de febrero de 2023.

¿Brie Lapson seguirá siendo la Capitana Marvel?



De acuerdo con un nuevo rumor compartido por Giant Freakin Robot, Brie Larson podría ser reemplazada en el futuro como la gran heroína de Marvel. El medio afirma que los ejecutivos de la empresa estarían pensando colocar en su sitió a Monica Rambeau o América Chavez. Esto no significa que Larson dejaría el MCU para siempre, sino que sus apariciones serían menos y no tan protagónicas. A finales de noviembre del año 2021 terminaron las grabaciones de The Marvels, cinta con Brie y un puñado de heroínas que llegarán para brillar; ahora sólo es cuestión de tiempo para tener novedades sobre la película.