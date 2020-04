Cristián de la Fuente revela que sufrió bullying en la televisión chilena

Cristián de la Fuente es uno de los modelos y actores más exitosos en la historia de nuestro país, pero para el galán no todo fue fácil en un comienzo. En conversación con Cocina Fusión, reveló que su carrera en televisión tuvo un complejo inicio, donde tuvo que luchar con las críticas.

"Acá en Chile mucha gente asumió que porque hacia deporte, tenía buen físico, me iba bien, ‘ah, este es tonto y malo para actuar’. Y yo sufrí bullying, no en el colegio, sino actoral", comenzó explicando. "Yo entraba a Canal 13 y había críticas de un diario. Las compañeras me las pegaban en el camarín".

Fue ahí que de la Fuente comenzó a contar detalles de estos episodios. "Fue heavy, porque la gente asume que si uno tiene algo, es excluyente una cosa de la otra. Si tiene buena pinta, es tonto; si le va bien, robó plata. Como que nadie decidió las cosas".

"Y cuando decidí irme a Estados Unidos, porque leí en un diario, en La Tercera, cuando Ricardo Vicuña, el director de televisión, había decidido cambiar modelos por talentos, ahí yo caché que no tenía pega en el 13. Entonces dije ‘plan B, me voy, no me queda otra'", agregó.

Cristián de la Fuente lleva varios años instalado en Estados Unidos junto a su familia

Fue en norteamérica que la suerte del actor cambió por completo. "Cuando me fui, en Estados Unidos el mercado no es tan castrador en ese sentido. Te dejan ser. Te dan la oportunidad. ‘Si quieres audicionar, audiciona. Si eres bueno, te vamos a contratar’. Y no porque ‘ah, porque tú eres tal y tal, vamos a pesar que no puedes hacer el trabajo'".

Finalmente, señaló que allá no ha tenido los problemas de bullying que tuvo en Chile y solo ha sido una relación profesional. “Hay ene papeles y guiones de proyectos que he querido hacer y no he podido porque me dicen ‘no, porque por casting no das’”.