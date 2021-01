Cristián Riquelme anuncia el nacimiento de su tercer hijo: "No puedo estar más feliz"

El conocido actor quien además es jurado del programa de imitación de CHV anunció en sus redes sociales que se convirtió en padre por tercera vez.

Riquelme compartió una fotografía junto a su bebé que rápidamente se lleno de mensajes de felicitación y miles de me gusta en la red social.

"No me cabe un gramo más de ocitocina (sic). Después de un mes de tensa espera, nace mi hijo. Mi tercer hijo. No puedo estar más feliz, es sin duda uno de esos días que queda tatuado en tu corazón". Comienza diciendo en el mensaje el actor.

Luego se refirió a la situación actual que vive el mundo: "Y así, entre pandemia, ansiedad y un año difícil que se fue, es nuestro deber cuidar la vida, lo frágil de ésta. Cuidar a los que queremos, a los que están a nuestro cargo".

También aprovechó a agradecer a todos los profesionales de la salud y a quienes han pasado situaciones complicadas debido a la crisis sanitaria.

"Mis abrazos a los que trabajan en salud, a los que han perdido algún ser querido, a los que han recibido a uno. Y a mi mujer @dealaskaapatagonia que nuevamente con su valentía, y sin anestesia, da a luz a mi hijo Diego, después de 3 horas solo empujando. Gracias"