Gisella Gallardo sobre su relación con Coté López: "Nosotras hace mucho tiempo que nos llevamos bien"

En el programa Zona de Estrellas los panelistas del espacio hablaron sobre el intercambio de mensajes entre Coté López y Gisella Gallardo a través de redes sociales, en donde la última compartió con sus seguidores los productos que le envió la esposa del Mago Luis Jiménez.

Recordemos que Coté envió cosméticos perteneciente a su linea de maquillaje a distintas influencers, entre ella la esposa de Mauricio Pinilla. La periodista compartió un mensaje en instagram sobre los productos, el cual fue reposteado por López en la misma red social con la leyenda "bella, bella".

Sobre eso, en el programa de Zona Latina Cecilia Gutiérrez comentó según lo que recopiló Glamorama: "Coté López se los había enviado de regalo porque están en un proceso de lanzamiento y se les envió una cajita con varios productos a varias influencers y una de ellas resultó ser Gissella Gallardo, y ella lo sube".

"Obviamente explotaron las redes sociales. A mí me llegaron como 50 pantallazos: ‘Mira, la Gissella subió la foto’. Y ella sube esta foto recomendando este maquillaje de Coté López”, agregó.

La periodista señaló que se comunicó con la comunicadora por lo sucedido. “Hablé con la Gissella Gallardo. Le pregunté. Le dije ‘oye, ¿qué onda? Me tienes el Instagram explotado, todas las rede sociales’. Y me escribe: ‘Jajaja, nosotras hace mucho tiempo que nos llevamos bien. Y si es por ayudarla, lo voy a hacer’”. Eso me escribe”

Los panelistas señalaron que le parecía positiva esa decisión, a lo que Mario Velasco añade: "Los seres humanos vamos madurando”.