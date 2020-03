Contralorito le llama la atención a Amaro Gómez-Pablos y protagonizan fuego cruzado de declaraciones

Contralorito, el personaje impulsado por la Contraloría General de la República en redes sociales, le llamó la atención al periodista Amaro Gómez-Pablos, en medio de una polémica entre el organismo estatal y diversos alcaldes que han aparecido en reiteradas ocasiones en paneles de matinales durante los últimos días.

Un oficio emitido el martes pasado por la entidad fiscalizadora buscó recalcar las funciones de los alcaldes en medio del Estado de Catástrofe dictaminado por el gobierno de Sebastián Piñera, para contener la propagación del coronavirus en el país.

En este documento resaltó particularmente que "la participación recurrente de alcaldes en programas de radio y televisión en horario laboral -particularmente en matinales- y la entrega de información obtenida en ejercicio del cargo por esos medios; sin adoptar los resguardos y, formalidades mínimas, además de frivolizar la función pública, puede implicar distraer indebidamente tiempo que debe destinarse a las labores propias de la la autoridad municipal".

"A la vez de constituir una sobreutilización de la imagen personal del alcalde, asignándole un beneficio electoral a quien sirve dicho cargo publico, en desmedro de la igualdad de oportunidades del resto de los ciudadanos", puntualizó.

Los alcaldes respondieron a través de los mismos matinales y este jueves se vio Joaquín Lavín bajándole el perfil a la situación en "Contigo en la Mañana" y Evelyn Matthei desafiando la orden de la Contraloría en "Bienvenidos".

En Twitter, Contralorito publicó el siguiente mensaje para recalcar lo que había dicho en el oficio, explicancado que "hay una gran diferencia" entre lo que apuntaba el documento y lo que entendieron los alcaldes.

Dictaminamos que los Alcaldes/as no debieran participar de forma permanente y estable en programas de TV, no que no participen entrevistas o sean contactados por algún tema.



Hay una gran diferencia, acá te mostramos✌️



*Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia pic.twitter.com/Ss7MHZCVAi