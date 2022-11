El ex integrante de One Direction llega a nuestro país en el marco de su segundo tour músical.

Harry Styles está cerca de presentarse en el Estadio Bicentenario de La Florida en el marco de su gira Love on Tour 2022. El interprete de As it Was y protagonista de Don´t Worry Darling vendrá a Chile con un eminente concierto que de seguro cautivará a todos sus seguidores. Ahora la pregunta es. ¿Hay entradas aún?

¿Quedan entradas para ver Harry Styles en Chile?

No, no hay entradas para ver a Harry Styles en Chile en la plataforma Punto Tícket. Sin embargo te deseamos la mejor de las suertes, quizás algún conocido o conocida no pueda ir al concierto y te regale su entrada.

¿Cuándo es el concierto de Harry Styles en Chile?

El espectáculo músical que realizará Harry Styles será el jueves 1 de diciembre en el Estadio Bicentenario de la Florida.

¿Dónde queda y cómo llegar al Estadio Bicentenario de La Florida?

Si eres de los afortunados o afortunadas que irá al concierto de Harry Styles debes saber cómo llegar al recinto donde se presentará el cantante. A continuación te informamos las indicaciones para que puedas llegar sin problema.

Primero, la estación de metro más cercana es Pedrero, L5, ubicada en dirección a Vicente Valdés.

Desde ahí se hará muy fácil caminar hasta el estadio. Por otro lado, si vas en micro, debes tomar un bus que pase por la avenida Vicuña Mackenna y desciendas a la altura qie intersecta con Departamental.

¿Por qué el concierto de Harry Styles cambió de fecha?

Anteriormente el recital del cantante estadounidense sería en el año 2020 en el Movistar Arena, sin embargo, tras la pandemia de Covid 19 y el confinamiento mundial, la productora del evento DG Medios tuvo la obligación de reprogramar la presentación de Harry Styles.

Es por eso que muchos asistentes del concierto han tenido que realizar Upgrade con su tícket actualizado del sector de Platea Alta a Cancha o también en los peores casos, devolución de entradas.

Para realizar este trámite pincha aquí.

¿Cuál es el set list del concierto de Harry Styles?

No se sabe cuál será el set list del cantante estadounidense pero de seguro que interpretará sus grandes éxitos músicales.

