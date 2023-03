Solo quedan días para que comience el Festival Lollapalooza Chile, y ya se siente el ambiente de adrenalina y diversión. Por otro lado, quienes están esperando una dosis de reggaetón, no se pueden perder el show del cantante Danny Ocean, quien realizará un esperado espectáculo y hace poco, el intérprete brindó detalles de su show. Descubre qué dijo y qué día se presenta en el Parque de Cerrillos.

Danny Ocean en Lollapalooza 2023

A través de las redes sociales de Lotus, se publicó un video de Danny Ocean, quien dio a conocer todo su entusiasmo por presentarse en nuestro país. Seguramente, su espectáculo será imperdible y con todo el Flow sudamericano que tanto nos gusta.

El artista venezolano se presentará el día sábado 18 de marzo.

¿Quién es Danny Ocean?

Daniel Alejandro Morales Reyes es el nombre real detrás de Danny Ocean, y que también además de ser cantante, es productor. Y su música ya ha conquistado diferentes partes del mundo.

Su tema «Me Rehúso», se estrenó en 2016 y logró convertirse rápidamente en todo un hit, juntando hoy en día más de un billón de reproducciones en Spotify.

¿Qué artistas se presentan el sábado 18 de marzo en Lollapalooza Chile 2023?

DRAKE * ROSALÍA

Armin Van Buuren * Tove Lo * Aurora * Alison Wonderland * Cigarettes After Sex * The Rose * Willow * Danny Ocean * John Summit * Young Cister * Cris MJ * Young Miko * Louta * Villano Antillano * Suki Waterhouse * Ases Falsos * Benito Cerati * Staylok * Marilina Bertoldi * El Kuelgue * Melanie Ribbe * Madds * Yael Meyer * Masquemusica * Benjamín Walker * Clemente * Rootz Hi-Fi * Red Bull Batalla * Baus * Sinergia Kids * Nano Stern * Go, Go Gallo Pipe * School of Rock * Código Abierto.

Para revisar el Line Up completo, haz clic aquí.