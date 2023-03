A tan solo días de que suceda Lollapalooza Chile, muchos de sus asistentes ya se encuentran alistándose para presenciar uno de los festivales de música populares del mundo. No obstante, han surgido novedades que han dejado un poco desanimados a algunos fanáticos y fanáticas, como lo fue la bajada de Blink 182, debido a la fractura del baterista Travis Barker, lo que ocasionó que los reemplazara Twenty One Pilots. Ahora, se dio a conocer una nueva noticia sobre una de las bandas que lidera el Line Up del evento este año, se trata de Tame Impala. Su vocalista y líder del proyecto, dio a conocer un grave accidente previo sus presentaciones. Conoce la situación en el siguiente título.

¿Qué le sucedió al vocalista de Tame Impala previo a sus conciertos de Lollapalooza?

El próximo domingo 19 de marzo, la banda psicodélica de Australia, se presentaría en nuestro país, específicamente en el tercer día de Lollapalooza. No obstante, el líder del grupo, Parker, anunció que se fracturó la cadera.

A través de sus redes sociales, el cantante publicó su delicado accidente. “Traté de correr media maratón, en lo que se convirtió en una fractura por estrés. Llegué a menos de 1km de la meta. Eso es la vida supongo” indicó el músico, quien dio a conocer una serie de registros de su pierna, incluyendo radiografías debido a los procedimientos médicos.

¿Se cancelará su show musical en Chile?

Tras lo sucedido, el intérprete indicó que sus fans no se asusten. “Todos los shows en México y sudamérica se mantendrán tal y como está planeado. No les fallaré” expuso el cantante.