La ceremonia de los Premios Oscar 2023 está a solo días de suceder y es que el Dolby Theatre de la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos se prepara para recibir a los invitados de este año para presenciar la premiación a lo mejor del cine del último año.

Con las categorías más importantes peleadas por “Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo” y “Los Espíritus de la Isla”, veremos qué producción se lleva más estatuillas este año.

¡Con Pedro Pascal incluido!

Con pocos días por delante ya se han revelado a los actores que serán encargados de presentar distintas categorías para la 95° edición de los premios y es que hasta hace unos días se nos había confirmado que la actriz Jessica Chastain iba a presentar al ganador de la categoría de Mejor Actor y Ariana DeBose presentaría al ganador de Mejor Actor de Reparto.

De igual forma Troy Kotsur será el encargado de presentar a la ganadora de la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

Asimismo se nos reveló que Halle Barry, Paul Dano, Cara Delevingne, Mindy Kaling, Eva Longoria y Julia Louis-Dreyfus, también estarían formando parte de la larga lista de presentadores.

Durante la jornada de este jueves 9 de marzo se nos informaban más actores que se unieron a la lista y entre ellos se encuentra el chileno Pedro Pascal, el actor que actualmente se encuentra protagonizando a Joel Miller en la serie The Last of Us de HBO Max presentará a uno de los ganadores de la ceremonia de este año pero por el momento no sabemos qué categoría presentará en la premiación.

Puedes revisar a continuación a los demás presentadores de la ceremonia de este año:

Andie MacDowell

Elizabeth Olsen

John Travolta

Jonathan Majors

Andrew Garfield

Florecen Pugh

Dwayne Johnson

Halle Bailey

Antonio Banderas

Elizabeth Banks

John Cho

Hugh Grant

Salma Hayek

Nicole Kidman

Sigourney Weaver

Riz Ahmed

Emily Blunt

Glenn Close

Jennifer Connelly

Samuel L. Jackson

Michael B. Jordan

Melissa McCarthy

Janelle Monáe

Questlove

Zoe Saldaña

Donnie Yen

¿Cuándo son los Oscar 2023 y dónde verlos EN VIVO?

La ceremonia de los Oscar 2023 se realizará este domingo 12 de marzo a partir de las 22:00 horas por los canales de TNT y CNN Chile, además se podrá ver en streaming a través de HBO Max.