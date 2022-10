Ignacia Antonia, la reconocida influencer chilena, continúa sumando logros a su exitosa carrera en el mundo de las comunicaciones, tras revelarse que está nominada a la nueva edición de los People's Choice Awards en la categoría "Influenciador Latino del Año".

La joven de tan solo 21 años se hizo conocida inicialmente a través de Tik Tok en donde rápidamente se convirtió en la persona con mayor cantidad de seguidores en Chile y que la posicionaron como una de las influeners más populares del continente con 29 millones de seguidores y alrededor de dos billones de 'me gusta' en la aplicación.

Pero la carrera de Ignacia no quedó solamente allí, ya que continuó expandiéndose en otras áreas de la comunicación, como la música, la actuación y la escritura, en donde igualmente consiguió un gran éxito.

En conversación con Red Carpet, Ignacia Antonia señaló que toma con mucha alegría este importante reconocimiento, el cual comenta marca una etapa importante de su carrera. "Fue super emocionante, es un logro más, el estar nominada a premios tan importantes es el fruto de tanto trabajo, de hacer tantas cosas. Es ver reflejado todo en esto y fue como 'wow, lo estoy logrando', entonces me siento muy contenta y muy afortunada de que me hayan nominado".

La expansión de su carrera en los medios

Ignacia señala que siempre entendió que para mantenerse vigente en los medios debía probar cosas nuevas. "Siento que siempre he tenido muy claro que las redes son super rápidas, por ende es algo super momentáneo, entonces al tener eso muy claro yo empecé a pensar de que si no hacía otras cosas en algún punto me iba a quedar ahí y se iba a olvidar todo lo que había hecho", expresó.

Luego agrega: "Creo que a lo largo de esto me he dado cuenta de que si dejas una huella eso es lo que la gente va a recordar. No los videos en sí, no quizás el contenido que hacía, pero dejar una marca era y es lo importante para mi".

Así nació su interés por expandir su carrera. "Si me quedó solamente en redes me voy a quedar ahí y se olvidó mi nombre para siempre", luego añade: "Empecé a buscar otras cosas que hacer y me fui dando cuenta que habían otras cosas que también me gustaban mucho, no solo me gusta ser influencer si no que también todo el mundo de las comunicaciones".

Su carrera como escritora

La joven ha escrito 4 libros en donde retrata distintos hechos de su vida, como manera de acercarse a sus fans.

Sobre esta nueva faceta de su carrera señaló: "Cuando me ofrecen hacer un libro fue un sueño que tenía de niña, entonces para dije ‘si tengo que hacerlo, porque esto está llenando a mi niña interna'.

A raíz de esto Ignacia revela que le emociona mucho ver cómo el contar su historia ha impactado en sus fans. “Me di cuenta que me gustaba mucho escribir, pero también la repercusión que tenía en la gente era lo que más me gustaba. El ir a firmas de libros y ver a niñas de seis años diciéndome 'estoy aprendiendo a leer con tu libro' es realmente hermoso, o también ver a mamás que me dicen "gracias por escribir libros porque estás incentivando a que mi hija lea", también es super bonito,

Luego añade: “Porque uno lo ve de la parte de que quiero contar mi historia y lograr que la gente se sienta más cercana a mi, pero también quiero ver si de una u otra forma los estoy ayudando contándoles lo que me pasó".

El cariño de sus seguidores

Ignacia señala que las muestras de cariño por parte de sus seguidores ha sido abrumadora. "Más de una vez me he emocionado, me he puesto a llorar porque me han pasado cosas tan bonitas que yo digo 'wow que bonito lo que hago, que lindo es ver que con tu apoyo y con lo que haces estás ayudando a tantas personas inconscientemente'.

Asimismo indica que eso la motiva a no tomar en cuenta lo que puedan decir los 'haters'. "Eso hace que quizás un mal día o malos comentarios dejen de tomar importancia porque al final yo me centro tanto en eso".

Sobre los comentarios negativos que ha recibido y cómo lidia con eso, la joven señaló: “Hay que siempre recordar que no hay que hacer lo que no te gustaría que te hicieran. Creo que hoy en día no hay límites en las redes, uno se puede expresar y decir lo que quiera pero tiene que ser siempre con respeto y hasta que no estés invadiendo el espacio del otro”, comentó.

Camino en la actuación

La influencer participará en la nueva película de Boris Quercia titulada ‘Un like de Navidad’ y que se estrenará el próximo 14 de noviembre. Sobre esta experiencia Ignacia señaló: “Fue una experiencia súper diferente porque yo estoy acostumbrada a mirar a la cámara, entonces aquí no podía hacer eso, pero creo que ese fue el reto más grande, aparte de aprenderme un guión gigante".

Ignacia destaca la labor de sus compañeros en hacer positivo este nuevo reto para ella. "Era un nuevo mundo pero todos me ayudaron mucho, tuvimos una coach super buena (Moira Miller) y Boris Quercia que se portó super bien. Todo el elenco se portó increíble. Fue una experiencia super bonita”.

¿Cómo votar por Ignacia Antonia en los People’s Choice Awards?

Quienes quieran votar por la influencer nacional en los PCAs deben dirigirse a https://www.votepca.com/ y apretar la categoría en donde dice Influenciador Latino del año 2022, al entrar a esa sección deben seleccionar el nombre de Ignacia Antonia y elegir cuando votos quieren entregarle, cifra que va desde 5 a 25. Luego de que hayas seleccionado la cantidad de votos, debes registrarte y tu votación se hará efectiva.

