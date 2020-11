Comentario de Cine: "Console Wars", la pugna que detonó el mundo de los videojuegos

Siendo directos, esta es la historia basada en la novela de Blake J. Harris sobre cómo los empleados de la desarrolladora de videojuegos Sega intentan crear una consola más popular y exitosa que la de su eterno y, al parecer, imbatible rival, Nintendo.

Puede que la temática de "Console Wars" apunte a lo que aparentemente es un nicho, pero en realidad es el retrato del surgimiento de un negocio que ahora tiene ganancias por más de 150 mil millones de dólares, por lo que el calificativo de exitoso está más que garantizado.

Ese proceso sin duda vale la pena verlo. El ir de la nada, de puertas cerradas y oficinas infestadas con ratas, a un éxito explosivo y la creación de toda una cultura popular que se alza como una de las más importantes a nivel mundial.

"Console Wars" retrata el explosivo éxito de los inicios para los videojuegos en la década de los 80's y 90's.

El asunto es que bien sirve no sólo para ver la construcción de las imágenes de firmas poderosas, sino para entender cómo Nintendo y Sega establecieron las bases de la industria, cuando pocos tenían fe en ella. Cuáles eran las ideas que entraron en juego, cómo se conjugaron, sus estrategias y luego la forma en que se sostuvieron para gestar esos cimientos que dieron pie a los imperios que conocemos actualmente.

Esto, desde el planteamiento de los productos, las campañas de marketing y el impacto que tuvieron incluso más allá de sus límites, o sea en la sociedad y la opinión pública.

Sin bien es un documental convencional, que no ocupa mayores artificios narrrativos, es un viaje muy entretenido, lleno de personajes y sonidos reconocibles, incluso para quienes no son gamers.

De hecho, siendo un espectador alejado del rubro y en un país en que esta etapa de la industria por lo general llegaba desfasada, el documental es lo suficientemente ilustrativo para plantear los lineamientos sobre por qué, cómo y cuáles fueron las consecuencias y ataques de un frente u otro, con miras a cambiar lo establecido, en una película que cuenta con la riqueza de testimonios ofrecidos por los mismos protagonistas y un humor que se combina con animaciones similares a la estética digital de los productos que aquí nos convocan.

Los equipos de Sega y Nintendo enfrentados en "Console War".

Probablemente para quienes busquen un examen exhaustivo de las firmas involucradas y sus creaciones, puede que no encuentren lo que buscan, porque las temáticas están abordadas desde una columna vertebral narrativa que refleja la pugna entre las dos partes. No es que sea superficial, pero para públicos más especializados no tendrá un gran insight revelador que les haga explotar las cabezas.

Pero los conocimientos especializados posteriomente se pueden explorar en otras múltiples producciones sobre el tema que se han estrenado recientemente y algunas que se están trabajando para estrenarse en el futuro cercano. Ahí está también "High Score", de Netflix, con la que este documental puede funcionar como obra complementaria.

"Console Wars" es una vía de entrada simple y directa a la pugna que prácticamente detonó el exitoso mundo de los videojuegos, que llega con la venia de sus propios protagonistas y bajo el alero de los ya experimentados productores ejecutivos Seth Rogen y su colega de armas en múltiples producciones Evan Goldberg, quienes se han ganado la aprobación de los fanáticos con adaptaciones como "Preacher" y "The Boys".