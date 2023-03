El famoso comediante Edo Caroe sorprendió a sus seguidores en Instagram anunciando un masivo espectáculo de humor que promete sorprender a todo el público asistente. Descubre más detalles de su show masivo en la siguiente nota.

¿Cuándo es el espectáculo de Edo Caroe en Santiago?

El show se realizará el día miércoles 24 de mayo en Movistar Arena, a las 20 hrs.

¿Dónde y cuándo comprar entradas para el show de Edo Caroe en Santiago?

Las entradas se podrán comprar por la plataforma Ticketmaster, a partir del día martes 4 de abril desde las 11 de la mañana.

¿Qué dijo Edo Caroe en su red social de Instagram?

Su publicación en Instagram señala lo siguiente.

“Bueno público querido, se acaba la espera eterna a la que nos condenó marketing �� Quisimos avisar todo con orden y tiempo para que pudieran programarse y estar riendo ahí ese día. Gracias por todo el interés en lo que hago, me tiene muy motivado tanto cariño. Reserven el 4 de abril para hacerse con su pase desde tempranito porque será un show tremendo. Amiguetes de regiones, no había otro día disponible, un fin de semana este año en Arena era imposible, ojalá puedan arrancarse igual �� No se tomen la plata este finde porfa. Que les vaya lindo!!”

Con diversas presentaciones en distintos teatros de Santiago, el icónico comediante promete un espectáculo a lo grande que sorprenderá a todos sus asistentes.

¡No te quedes sin tu entrada!