El actor entregó detalles de su salida de la serie de The CW en donde interpreto a Roy Harper.

Colton Haynes revela por qué no regresó a la última temporada de Arrow: ¿Qué pasó con Roy Harper?

Colton Haynes, la estrella de Teen Wolf, tuvo un importante paso por la serie Arrow, en donde se integró durante la séptima temporada con un importante personaje del cual se esperaba siguiera presente hasta el fin de la historia.

Sin embargo, eso no ocurrió y para sorpresa de muchos, el actor decidió no participar como personaje regular en la octava y última entrega de la ficción de The CW. Por lo que tan solo a 10 episodios de su llegada, el superhéroe Roy Harper se despidió de la pantalla.

Su partida de la serie llamó la atención de los fans y también de la producciones, quienes antes del anunció de la salida de Haynes se refirieron al futuro del personaje dejando en claro que lo tenían considerado para la temporada final.

No obstante, eso se contradijo con los dichos que el actor realizó a través de sus redes sociales en donde explicó el por qué de su salida.

"No salí de la última temporada de Arrow. No me pidieron que volviera para la última temporada como regular de la serie”, señaló en aquella oportunidad.

Pero la historia no termina allí, ya que luego de dos años desde el final de Arrow, Haynes nuevamente se refirió a lo sucedido entregando nueva información.

¿Por qué Colton Haynes no participó en la última temporada de Arrow?

A través de sus memorias titulada 'Miss Memory Lane", el intérprete señaló: "Dejé mi trabajo de tiempo completo en Arrow a principios de año, supuestamente porque mi contrato había terminado", comparte Haynes, "pero en realidad fue porque estaba demasiado deprimido y no podía soportar trabajar con uno de mis compañeros de reparto”.