El reconocido humorista nacional Coco Legrand, reapareció en televisión luego de sufrir un violento accidente en su motocicleta hace algunas meses. El comediante resultó con lesiones de diversa consideración producto del impacto.

Durante la segunda jornada de la Teletón 2021, Legrand apareció en pantalla para conversar con Karen Doggenweiler y entregar detalles de lo sucedido. El artista se quebró la tibia de su pierna izquierda, además de una de sus muñecas producto del accidente, por lo que debió ser intervenido.

"Era el día de los ángeles custodios, parece que me ayudaron, me ayudaron y me dejaron vivito y coleando. Ha sido muy difícil, llevo dos meses en cama, con este botín, ha sido eterno, y me queda un mes más, pero igual me voy a levantar, igual voy a caminar, pero lo que no voy a hacer es que no voy a andar en moto nunca más", reveló Legrand.

La animadora le recordó un chiste que lanzó durante una de sus presentaciones en el Festival de Viña del Mar. "Yo dije que hay dos tipos de motoqueros: Los que se sacaron la cresta y los que se la van a sacar. Con la diferencia que yo tuve la suerte de darme el gusto de sacarme la cresta".

"59 años de andar en moto no me había quebrado ni una uña...", agregó el artista.

Sobre el accidente, Legrand señaló: "El accidente fue bien inesperado, yo venía a no más de 45 km miró por el retrovisor a ver si venía el grupo de motoqueros con el que íbamos viajando a Los Andes, de pronto veo un auto oscuro que viene, pero muy rápido. Y pasa por el lado mío a 20 cm de la moto, eso me asusta, me corro hacia la berma, y me encuentro con una lámina de acero basada en un bollo de cemento y golpea la moto ahí. Yo no tuve ninguna herida, lo que sí la tibia y el peroné se quebraron", expresó.

El comunicador está actualmente en un proceso de rehabilitación kinesiológica, revelando además que decidió dejar atrás la moto como medio de transporte, donando a la Teletón un casco autografiado. "Ya no más moto", cerró.

