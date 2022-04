El Festival de Música y Artes de Coachella Valley regresará a la escena musical tras dos años de ausencia producto de la pandemia provocada por el Covid-19.

Coachella 2022 se divide en dos fines de semana, el cual comienza su primera jornada este viernes 15 de abril culminando el domingo 17, mientras que la segunda jornada comienza el 22 de abril y finaliza el 24.

El evento se realiza en el Valle de Coachella en el desierto de Colorado en Estados Unidos y tiene capacidad para 250.000 personas que esperan disfrutar de el talento y el arte ubicados en los distintos escenarios.





¿Qué artistas se presentan el viernes 15 de abril en Coachella 2022?

Harry Styles - Lil Baby - Daniel Caesar - Phoebe Bridgers - Big Sean - Grupo Firme - Louis the Child - Baby Keem - Still Woozy - King Gizzard & The Lizard Wizard - Snoh Aalegra - City Girls - Madeon - NIKI - Lane 8 - Pink Sweat$ - Omar Apollo - Black Coffee - IDLES - Peggy Gou - Epik High - The Marías - Carly Rae Jepsen - Spiritualized - Daphni - The Martinez Brothers - Bishop Briggs - MIKA - slowthai - Cordae - BADBADNOTGOOD - The Avalanches - Role Model - ARTBAT - Damian Lazarus - TOKiMONSTA - Princess Nokia - PUP - The Regrettes - Raveena - Purple Disco Machine - Arooj Aftab - Amyl and the Sniffers - Dom Dolla - Logic1000 - The Chats - The Hu - John Summit - Jean Dawson - Code Orange - Ela Minus - Jayda G - Lost Kings - Lawrence - GG Magree - Giselle Woo & the Night Owls.

¿Dónde ver Coachella 2022 ONLINE y a qué hora comienza?

Quienes quieran disfrutar del Festival podrán hacerlo desde el canal oficial de Coachella en YouTube y a través de la aplicación YouTube Music.

El evento inicia el viernes 15 de abril a las 7:00 p.m. (hora Chile)

Revisa el enlace a continuación