La ex animadora de televisión declaró sobre su retorno a la pantalla chica. Revisa sus dichos, en la siguiente nota.

Fue a mediados de 2022, cuando la ex animadora de televisión Claudia Conserva, anunció públicamente su lucha contra el cáncer de mama. A meses de su diagnóstico, la conductora celebró su cumpleaños número 49 en enero de 2023, donde podemos ver a Conserva sin su cabellera, pero con un mensaje de mucha fuerza y ganas de salir adelante. Tras la situación personal de la mujer, muchos se preguntan sobre su regreso a la televisión, por lo que la comunicadora dio a conocer detalles de su futuro laboral.

Claudia Conserva clarifica los rumores sobre su futuro laboral

Según el reporte de La Cuarta, el medio señala que Claudia se comunicó brevemente con Publimetro, comentando que por el momento aún no tiene una fecha oficial de regreso a la televisión.

“Sigo en tratamiento y no tengo fecha de regreso aún, me han llamado de varios medios por esa información, pero no es así”, aclaró la animadora.

Cabe señalar que unas horas antes, su esposo, el conductor Juan Carlos Valdivia, habló escuetamente con ADN sobre el estado de salud de la conductora.

“Recuperándose, gracias por tu preocupación”, indicó al medio.

Estado de salud de Claudia Conserva

Tal como lo mencionamos anteriormente, la animadora reveló una fotografía en su cuenta de Instagram indicando que el tratamiento ha ido bien.

“Ya son 49. ¡Un Cumpleaños donde el mejor regalo es… estar viva! Y no solo eso, repleta de amor y de buenas vibras para mi recuperación.

Mil gracias a todos, se siente bien leer cosas lindas y eso ayuda mucho al ánimo”, escribió en la oportunidad.

Por el momento, la conductora indicó que su futuro es incierto. Esperamos que resulte todo bien para ella y su familia. Así mismo, hacemos un llamado a las mujeres de nuestro país a siempre estar atentas al diagnóstico de esta enfermedad.