"Fue un tema muy complicado y doloroso": Periodista Clarisa Muñoz acusó al productor de Mucho Gusto Pablete de acoso laboral

La periodista Clarisa Muñoz acusó al productor de Mucho Gusto, Pablo Pablete Alvarado, en 2018, antes de que fuese despedida de la estación de Vicuña Mackenna, situación que recién fue revelada este martes Bío Bío.

De acuerdo con la nota, la situación de la reporter era tan grave que llegó al punto de tomarse una licencia psiquiátrica y fue el mismo profesional de salud mental que la atendió el que le recomendó hablar con las autoridades del canal.

Así, Muñoz se presentó con los antecedentes de lo que ocurría con Alvarado ante el Sindicato de Producción y a Recursos Humanos de la señal de Bethia: "para mí fue un tema muy complicado y doloroso en su momento, pero ahora por fin logré dejarlo atrás", aseguró.

Eso sí, en ese tiempo, "no alcanzó a ser algo formal. Fui y entregué todos los antecedentes al canal, pero en el fondo lo que ellos me pidieron fue que yo hiciera una denuncia formal y tenía que conseguir testigos (...) pero nadie se atrevió a testificar contra el jefe".

Esto a propósito de que "todos sabían lo que iba a pasar", resaltó Muñoz, aunque rehusó entregar más detalles de lo ocurrido durante 2018, ya que actualmente está cuidando de su embarazo y salud emocional.

Tras la acusación, Clarisa fue removida del equipo de Mucho Gusto para que pasara integrar el Departamento de Prensa. Sin embargo, "nunca me dijeron que era por eso. Después de que volví con la licencia psiquiátrica en la que estaba, me pasaron inmediatamente a prensa, no tuve que pasar de nuevo por el matinal".

Clarisa Muñoz cuando aún formaba parte del Departamento de Prensa de Mega.

Clarisa Muñoz actualmente es parte del equipo de Aquí Somos Todos, de Canal 13, donde trabaja desde febrero pasado, aunque actualmente se encuentra con prenatal.

Pablo Pablete Alvarado fue el emblemático productor de Mucho Gusto en tiempos de gran éxito para el matinal, algo que cambió después de la revuelta social de octubre de 2019, cuando el programa perdió el norte de su pauta.

El tiro de gracia para Alvarado en tal posición fue el polémico y problemático corte de pelo que José Miguel Viñuela le hizo al camarógrafo José Miranda. Así, Pablete terminó fuera del espacio y, posteriormente, fue posicionado como el responsable de Got Talent Chile.

El actual programa de talentos de Mega llegaría a su fin entre junio y julio próximos, momento en que se marcará la salida definitiva de Alvarado de la estación de Bethia.

Hasta el momento, Pablete sólo comentó a Bío Bío que "nunca se me informó por tal denuncia". En tanto que, consultado por RedGol, Mega no ha hecho declaraciones sobre el tema.