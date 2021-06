Chrissy Teigen se baja de la serie de Netflix "Never Have I Ever" tras acusaciones de bullying

La modelo y presentadora Chrissy Teigen ya no prestará su voz en la serie animada "Never Have I Ever" de Netflix, después de que saliera a la luz una controversia de acoso en línea hacia la modelo Courtney Stodden, en donde la esposa de John Legend le envió mensajes directos a través de sus redes sociales.

Teigen decidió abandonar el proyecto, según informó Variety, que estaba programado para tener lugar durante la segunda temporada de la comedia creada por Mindy Kaling. La serie a menudo presenta voces en off de sus personajes que son interpretadas por actores invitados notables).

Stodden reveló recientemente en una entrevista de Daily Beast que Teigen los acosó a ellos y a su esposo de manera online hace una década, poco después de su matrimonio con el actor Doug Hutchison. (Ella tenía 16 en ese momento, mientras que el actor de The Green Mile 51).

"Ella no solo twitteaba públicamente sobre su deseo de que tomara una 'dirt nap' (siesta bajo tierra), sino que me mandaba un mensaje en privado y me decía que me suicidara", dijo Stodden. "Cosas como, 'No puedo esperar a que mueras'". aseguró que le dijo la integrante de Lip Sync Battle

El 12 de mayo, Teigen emitió una disculpa pública a través de Twitter, escribiendo: “Estoy mortificada y triste por lo que solía ser. Yo era un troll inseguro que buscaba atención. Estoy avergonzado y completamente avergonzado de mi comportamiento…. Lo siento mucho, Courtney. Espero que puedas sanar ahora sabiendo lo mucho que lo siento ".

Sobre la serie, esta esta inspirada en la infancia de Kaling, Never Have I Ever está protagonizada por Maitreyi Ramakrishnan como Devi, una adolescente indio-estadounidense de primera generación que atraviesa los altibajos de la adolescencia. El programa se renovó en julio del año pasado y se rumorea que se estrenará en algún momento de julio.