China Anne McClain dice que planeaba dejar Black Lightning antes de que fuera cancelada

La actriz, que interpreta a Jennifer Pierce/Lightning en el programa de superhéroes, compartió la noticia en un emotivo video publicado en su Instagram, donde también aprovecho la instancia para hablar acerca de la cancelación de la serie, señalando que se entero a través de los medios.

"Lo que sí sabía y he sabido junto con el resto del elenco desde antes de que empezáramos a filmar esta temporada es que dejaré el programa", agregó McClain. "Esta iba a ser mi última temporada, independientemente de la cancelación o no. Por diferentes motivos, en los que, para ser honesto, no quiero entrar en detalles. Solo quiero que todos confíen en mí ".

También dijo que solo firmó para un número limitado de episodios de la temporada 4, por lo que el público verá menos de Lightning cuando la serie regrese el 8 de febrero. Durante el video de casi 13 minutos, McClain dio a entender que estaba en su punto de ruptura con Hollywood.

“Han pasado muchas cosas durante esta cuarentena" dijo. “Esta gente que está muriendo y la forma del mundo ahora. Es real. Y todo esto es una ilusión. Esta industria por lo que es y todo lo que la gente mira y elogia, no es importante "McClain continuó diciendo que ella estaba "haciendo la obra de Dios ahora y yo no estoy haciendo nada más".

También aclaró que su decisión de irse no se debió a tensiones con la cadena o el programa "no me voy porque la pasé muy mal trabajando en The CW", dijo, luchando por contener las lágrimas. “me gusta el CW. Me gusta [el presidente de la cadena CW] Mark Pedowitz, me gusta [el presidente de Warner Bros.] Peter Roth, [Productor ejecutivo] Greg Berlanti. Y las personas que realmente me conocen saben por qué tomo las decisiones que tomo ".

Cerca del final del video, McClain felicitó a su coprotagonista Jordan Calloway, cuyo spin-off Painkiller está actualmente en desarrollo.

BlackLighting fue cancelada antes del estreno de su cuarta temporada la cual se estrenará el 8 de febrero de 2021